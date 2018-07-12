'Twitter'da takipçi sayım neden azalıyor?' diyenler dikkat!

Mikro blog devi Twitter sahte hesaplara kar\u015f\u0131 start verdi\u011fi sava\u015f\u0131n\u0131 derinle\u015ftiriyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Twitter'dan konuyla ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama:,"Twitter \u00fczerinden g\u00fcven ortam\u0131 olu\u015fturma ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 ileti\u015fimi te\u015fvik etme y\u00f6n\u00fcndeki devam eden genel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z kapsam\u0131nda verdi\u011fimiz hizmetin her k\u0131sm\u0131 \u00f6nemlidir. Takip\u00e7i say\u0131lar\u0131 g\u00f6r\u00fclebilen bir \u00f6zelliktir ve herkesin bu say\u0131lar\u0131n do\u011fru oldu\u011funa g\u00fcveninin tam olmas\u0131n\u0131 istiyoruz.,Hesaplar\u0131n \u00e7o\u011fu 4 veya 4\u2019ten daha az takip\u00e7i kaybedecek. \u00c7ok daha geni\u015f say\u0131da takip\u00e7iye sahip olanlar ise takip\u00e7i say\u0131lar\u0131nda daha ciddi bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6recek. Bunun baz\u0131lar\u0131 i\u00e7in zor olabilece\u011fini anl\u0131yoruz, ancak do\u011frulu\u011fun ve \u015feffafl\u0131\u011f\u0131n s\u00fcregelen sohbet i\u00e7in Twitter\u2019\u0131 daha g\u00fcvenilir bir hizmet haline getirece\u011fine inan\u0131yoruz. ,En \u00e7ok \u00f6neme sahip de\u011fi\u015fiklikler \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde ger\u00e7ekle\u015fecek olmakla birlikte takip\u00e7i say\u0131lar\u0131, sorunlu hesaplar\u0131 proaktif olarak belirleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z kapsam\u0131nda d\u00fczenli olarak de\u011fi\u015fmeye devam edebilir. ,Hesap faaliyetlerinde ani bir de\u011fi\u015fiklik tespit edersek hesab\u0131 kilitleyebiliriz ve hesab\u0131n kontrol\u00fcn\u00fcn hala kendilerinde olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirlemek i\u00e7in hesap sahibiyle ileti\u015fime ge\u00e7ilebilir. Hesap faaliyetlerindeki bu ani de\u011fi\u015fiklikler aras\u0131nda \u00e7ok say\u0131da istenmeyen yan\u0131t veya mention yap\u0131lmas\u0131, hatal\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131n g\u00f6nderilmesi veya hesab\u0131n bir mention sonras\u0131nda \u00e7ok say\u0131da hesap taraf\u0131ndan engellenmesi yer alabilir. Ba\u015fka servislere ait e-posta - parola kombinasyonlar\u0131n\u0131n \u00e7evrimi\u00e7i olarak g\u00f6nderilmesi durumunda da hesap kilitlenebilmektedir. Bilgilerin hesab\u0131 riske att\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmekte ve hesap sahiplerinden kendi g\u00fcvenlikleri i\u00e7in parolalar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmeleri istenmektedir. Hesapla ilgili bir sorun olmad\u0131\u011f\u0131 onaylanana kadar hesap kilitlenmekte, hesaplar\u0131n tweet g\u00f6ndermeleri veya reklamlar\u0131 g\u00f6rmeleri m\u00fcmk\u00fcn olmamaktad\u0131r. ,Bu hesaplar genellikle ger\u00e7ek insanlar taraf\u0131ndan olu\u015fturulmu\u015ftur ancak hesab\u0131n hala ayn\u0131 ki\u015fi taraf\u0131ndan kontrol edildi\u011fii onaylanamamaktad\u0131r.,Spam hesaplar (bot hesaplar olarak da adland\u0131r\u0131lmaktad\u0131rlar) tipik olarak ilk g\u00fcnden itibaren spam davran\u0131\u015flar\u0131 sergilerler. Bunlar sistemlerimiz taraf\u0131ndan giderek artan kolayl\u0131kta tespit edilebilmekte ve otomatik olarak kapat\u0131labilmektedir. Twitter'da spam'\u0131 engelleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z hakk\u0131nda daha fazla bilgiye buradan ula\u015fabilirsiniz. ,Twitter \u00fczerinden ileti\u015fimi daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 hale getirme y\u00f6n\u00fcndeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z hizmetin t\u00fcm y\u00f6nlerini kapsamaktad\u0131r. Bu g\u00fcncelleme servisin en g\u00f6r\u00fcl\u00fcr \u00f6zelliklerinden biri olan ve genellikle hesab\u0131n g\u00fcvenilirli\u011fi ile ili\u015fkilendirilen takip\u00e7ilere odaklanmaktad\u0131r. Kilitli bir hesaptan Tweet, Like veya Retweet m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Reklamlar da g\u00f6sterilmez. ,Hay\u0131r, etkilemeyecek. Kilitli hesaplar\u0131n takip\u00e7ilerden kald\u0131r\u0131lmas\u0131 MAU ve DAU'yu etkilemez. Parolalar\u0131n\u0131 bir ay i\u00e7inde yenilemeyen kilitli hesaplar MAU ve DAU'ya dahil edilmez. Bug\u00fcn yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklik MAU ve DAU'yu etkilemeyecek, fakat sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ileti\u015fim ortam\u0131 sa\u011flama \u00e7abalar\u0131m\u0131z do\u011frultusunda kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z baz\u0131 hesaplar kamuya a\u00e7\u0131klanan \u00f6l\u00e7\u00fctleri etkileyebilir.",Y\u0131llar boyunca durumlar\u0131nda ani de\u011fi\u015fiklikler g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz hesaplar\u0131 kilitledik. B\u00f6yle durumlarda hesap sahiplerine ula\u015f\u0131yor ve hesab\u0131 do\u011frulamamalar\u0131 veya parolalar\u0131n\u0131 yenilememeleri halinde oturum a\u00e7amayacaklar\u0131 \u015fekilde hesaplar\u0131n\u0131 kilitli tutuyoruz. Bu hafta d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda kilitli hesaplar\u0131 takip\u00e7i say\u0131lar\u0131ndan d\u00fc\u015fece\u011fiz. Sonu\u00e7 olarak bir\u00e7ok profilde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen takip\u00e7i say\u0131s\u0131 d\u00fc\u015fme ihtimaline sahip. ,Twitter'\u0131n ilerleyen g\u00fcnlerde \u00f6zellikle takip\u00e7i say\u0131s\u0131 y\u00fcksek olanlar\u0131n hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r miktarda takip\u00e7i kaybetmesi s\u00f6z konusu.