'Uber şoförü kadın yolcuyu darbetti' iddiası

Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na taksiyle yaral\u0131 halde getirilen kad\u0131n\u0131n, \u00f6zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla taksicilik yapmas\u0131na imkan sa\u011flayan Uber'den \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc taraf\u0131ndan darbedildi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,Taksiyle D\u0131\u015f Hatlar Gidi\u015f Terminali'ne getirilen burnundan yaral\u0131 haldeki Birg\u00fcl E. i\u00e7in sa\u011fl\u0131k ekipleri \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Buraya gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, kad\u0131na ambulansta m\u00fcdahalede bulundu. Birg\u00fcl E. daha sonra terminal i\u00e7indeki klini\u011fe sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Birg\u00fcl E, Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Birg\u00fcl E'yi havaliman\u0131na getiren taksinin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Murat Tu\u011fa, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Bas\u0131n Ekspres Yolundan Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na d\u00f6nerken yol kenar\u0131nda duran bir ara\u00e7 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bir sorun oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnerek durdu\u011funu anlatan Tu\u011fa, "Bir k\u0131z gelip yard\u0131m istedi. Uber s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, VIP bir ara\u00e7t\u0131. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben k\u0131zla ilgilenirken han\u0131mefendiyi oldu\u011fu gibi ara\u00e7tan bariyerlerin \u00fczerine att\u0131.,Resim ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri mevcut. \u0130nsanl\u0131k d\u0131\u015f\u0131 bir durum. Bir insan\u0131n yapabilece\u011fi bir \u015fey de\u011fil. Ben denk geldim. \u0130nsanlar g\u00fcvenip itibar ediyorlar. Arac\u0131n resimleri de mevcut. S\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc de tarif edebilirim. S\u00fcr\u00fcc\u00fc ka\u00e7t\u0131. ,Hatta beni de ara\u00e7la beraber bir \u015ferit s\u00fcr\u00fckledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. \u0130stinye\u2019den binmi\u015fler, havaliman\u0131na kadar gelecekler. Bulunduklar\u0131 istikamete kadar 250 lira istenmi\u015f. Han\u0131mefendi itiraz edince, 'Ben havaliman\u0131na girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar' demi\u015f. B\u00fct\u00fcn s\u0131k\u0131nt\u0131 fazla para istemekten dolay\u0131." diye konu\u015ftu.Bu arada, Birg\u00fcl E'nin ABD'ye gidecek k\u0131z\u0131, polislerin yard\u0131m\u0131yla u\u00e7a\u011f\u0131na ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\nOlayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131