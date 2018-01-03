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Birleşik Krallık'ta fırtına
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'Ucuz iPhone' bekleyenler bu habere dikkat!
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Geçtiğimiz aylarda en pahalı iPhone modeli olan iPhone X'i tanıtan Apple, pek çok kullanıcıyı yakından ilgilendiren bir model üzerinde çalışıyor.
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