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'Yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi öyle biri çıktı ki...
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İstanbul'da 'yan baktın' deyip üstüne yürüdüğü ve silah gösterdiği kişi Emniyet Amiri çıkınca neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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