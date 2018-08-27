‘Yapılandırma’da son gün

Bug\u00fcn ise son g\u00fcn.,Yap\u0131land\u0131rma kanunundan yararlanmak isteyenler i\u00e7in ba\u015fvuru s\u00fcresi bug\u00fcn sona eriyor. ,Vatanda\u015flar vergi dairelerine gitmeden, gib.gov.tr ve e-Devlet \u00fczerinden de m\u00fcracaatta bulunabiliyor. , Vergi dairelerine \u00f6demeler ise eyl\u00fcl ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,Dikkat! 1 ay uzat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131...,Yap\u0131land\u0131rmadan yararlanan vatanda\u015flar, bor\u00e7 asl\u0131n\u0131 ve Yurt \u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi (Y\u0130-\u00dcFE) oranlar\u0131 esas al\u0131narak hesaplanan tutar\u0131 \u00f6demesi h\u00e2linde, gecikme faizini, zamm\u0131n\u0131 ve vergi cezalar\u0131n\u0131 \u00f6demeyecek. ,Vergi asl\u0131na ba\u011fl\u0131 olmayan cezalar\u0131n y\u00fczde 50\u2019sinin \u00f6denmesi durumunda da, kalan y\u00fczde 50\u2019si tahsil edilmeyecek. ,Sak\u0131n ka\u00e7\u0131rmay\u0131n!,Pe\u015fin \u00f6demeyi se\u00e7en m\u00fckellefler, neredeyse vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n sadece anaparas\u0131n\u0131 \u00f6deyerek temize \u00e7\u0131kacak. ,M\u00fckellefler, devlete borcunun bulunup bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da, \u2018gib.gov.tr\u2019den ya da Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n mobil uygulamas\u0131ndan \u00f6\u011frenebiliyor. ,Vergi dairelerinde y\u0131\u011f\u0131lma ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in internetten ba\u015fvuru imk\u00e2n\u0131n\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 \u00f6nem ta\u015f\u0131yor.,Bor\u00e7lar, pe\u015fin \u00f6demenin yan\u0131 s\u0131ra, iki\u015fer ayl\u0131k d\u00f6nemler h\u00e2linde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de \u00f6denebilecek.,