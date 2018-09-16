'Yerelde de ittifak olabilir'

Damla Peker ANKARA - Yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran AK Parti, belediye ba\u015fkanlar\u0131 ve il ba\u015fkanlar\u0131n\u0131 Ankara\u2019da toplad\u0131. ,Geni\u015fletilmi\u015f il ba\u015fkanlar\u0131 toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131na kapal\u0131 devam eden toplant\u0131da Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, yerel se\u00e7imlerde AK Parti-MHP ittifak\u0131 konusunda net mesajlar verdi., Erdo\u011fan, ihtiyac\u0131n has\u0131l olmas\u0131 halinde ittifak yapacaklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izerken, \u201cCumhur \u0130ttifak\u0131ndaki dayan\u0131\u015fmam\u0131z neyse yerel se\u00e7imlerde de bu ittifak\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirme imk\u00e2n\u0131m\u0131z olabilir. Ama baz\u0131 illerde ihtiya\u00e7 yok\u201d dedi\u011fi belirtildi. Te\u015fkilat\u0131na tasarruf yapmalar\u0131 gerekti\u011fini de belirten Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u015fu mesajlar\u0131 verdi\u011fi \u00f6\u011frenildi:,\u2202 Yediden yetmi\u015fe makam g\u00f6zetmeksizin herkes tasarruf etsin. \u0130llerinize d\u00f6ner d\u00f6nmez sahada olun. Sahada oldu\u011funuz s\u00fcrece kravat\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131n, g\u00f6n\u00fcllere dokunun, kibirli olmay\u0131n. (\u0130l ba\u015fkanlar\u0131) Bana sormadan istifa etmeyin.,\u2202 Yar\u0131m kalm\u0131\u015f projeler bitmeden yeni projelere ba\u015flamay\u0131n. \u00d6ncelikli yap\u0131lmas\u0131 gereken \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 listeleyin ve bana bildirin.,\u2202 \u0130l ba\u015fkanlar\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere, belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile kad\u0131n ve gen\u00e7lik kollar\u0131 ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n makam odalar\u0131 \u015fatafattan uzak olsun. Bina giydirmeleri konusunda da bu hassasiyete uyal\u0131m.,Tan\u0131t\u0131ma ve Medya\u2019dan sorumlu Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mahir \u00dcnal da AK Parti\u2019nin kurumsal kimli\u011fine ili\u015fkin yeni d\u00fczenlemeler ve 81 ildeki t\u00fcm te\u015fkilat mensuplar\u0131n\u0131n sosyal medyay\u0131 nas\u0131l kullanacaklar\u0131na y\u00f6nelik bir sunum yapt\u0131. \u00dcnal, yerel se\u00e7imlere y\u00f6nelik haber payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n ortak yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine vurgu yapt\u0131.