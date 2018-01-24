'YPG bünyesinde savaşan İngiltere vatandaşları, Afrin'e gitmeye çalışıyor'
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İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'lilere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın İngiltere hükûmetini güç bir durumda bıraktığını, YPG bünyesinde savaşan İngiltere vatandaşlarının Afrin'e gitmeye çalıştığını manşetine taşıdı.
Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:
İngiltere vatandaşı bir savaşçının komutasındaki bir YPG müfrezesi, Türkiye'nin operasyon düzenlediği Afrin'e destek vermek için bölgeye gitmek üzere yola çıktı.
Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e ulaşmayı amaçlayan YPG'li gruba benzer yabancı savaşçılar, tabloyu daha da karmaşık hâle getirebilir.
YPG bünyesindeki yabancı savaşçılar internete yükledikleri bir videoda İsmi açıklanmayan Amerikan aksanlı YPG'li terörist, ''Afrin'e gidip savaşmaya hazırız. Her güce karşı kullanılabilecek taktikler üzerinde uzun süredir çalışıyoruz.'' diyordu.