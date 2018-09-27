'Yüz nakli mi estetik mi?' İşte Benim Stilim'in Ayşegül'ü...

Adeta bamba\u015fka bir insana d\u00f6n\u00fc\u015fen Ay\u015feg\u00fcl Do\u011fan, bir takip\u00e7isinin foto\u011fraf\u0131n\u0131n alt\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 "Y\u00fcz nakli mi yapt\u0131rd\u0131n, estetik mi?" sorusuna esprili bir cevap verdi. \r\n\r\n,De\u011fi\u015fimiyle takip\u00e7ilerinin be\u011fenisini toplayan Ay\u015feg\u00fcl Do\u011fan'\u0131n Instagram'da 275 bin takip\u00e7isi bulunuyor. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Ay\u015feg\u00fcl takip\u00e7isine "Evet, ilk y\u00fcz naklini bana yapt\u0131lar" dedi.,\u0130\u015fte Ay\u015feg\u00fcl'\u00fcn son hali...,.,Bir d\u00f6nem '\u0130\u015fte Benim Stilim'de yer alan Ay\u015feg\u00fcl Do\u011fan, inan\u0131lmaz de\u011fi\u015fimiyle hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. \r\n,Eski halinden eser kalmayan Ay\u015feg\u00fcl Do\u011fan'\u0131n programdaki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle \u015fimdiki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc \u00e7ok farkl\u0131. \r\n,Estetik yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yorumlar\u0131 s\u0131kl\u0131kla geliyor.