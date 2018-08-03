'Zombi çocuk' hayatını kaybetti!

'Zombi \u00c7ocuk' olarak an\u0131lan modelden k\u00f6t\u00fc bir haber geldi.,Kanadal\u0131 model t\u00fcm v\u00fccudunu d\u00f6vme ile kaplatm\u0131\u015ft\u0131., Model Rick Genest, Kanada'n\u0131n Montreal \u015fehrindeki evinde \u00f6l\u00fc bulundu. ,\u015eark\u0131c\u0131 Lady Gaga da arkada\u015f\u0131 Genest'in intihar etti\u011fini do\u011frulayarak taziye a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131. Gaga Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Arkada\u015f\u0131m Rick Genest'in intihar\u0131 kahredici olman\u0131n da \u00f6tesinde. Bu k\u00fclt\u00fcr\u00fc de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in daha fazla \u00e7aba serfetmeliyiz, ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 konusunu \u00f6n plana \u00e7\u0131karmal\u0131 ve bu konu hakk\u0131nda konu\u015fman\u0131n ay\u0131p oldu\u011fu alg\u0131s\u0131n\u0131 silmeliyiz. E\u011fer ac\u0131 \u00e7ekiyorsan\u0131z bug\u00fcn bir arkada\u015f\u0131n\u0131z ya da ailenizi aray\u0131n. Birbirimizi korumal\u0131y\u0131z" dedi.\r\n\r\n,Kanadal\u0131 31 ya\u015f\u0131ndaki Rick Genest, t\u00fcm v\u00fccuduna yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iskelet d\u00f6vmeleri sayesinde \u00fcnl\u00fc oldu. ,Neredeyse eski halinden eser kalmayan model, bu sebeple 'zombi \u00e7ocuk'diye an\u0131l\u0131yordu.,Kanada Radyosu, polis kaynaklar\u0131na dayand\u0131rarak 32 ya\u015f\u0131ndki Genest'in intihar etti\u011fini duyurdu.\r\n,\u2018Zombi \u00c7ocuk\u2019 olarak bilinen Genest, ilgin\u00e7 d\u00f6vmeleri nedeniyle akt\u00f6rl\u00fck ve modellik yap\u0131yordu., Genest\u2019in d\u00f6vmelerinin ard\u0131nda ise dramatik bir hikaye yat\u0131yor. ,15 ya\u015f\u0131nda beyninde bir t\u00fcm\u00f6r oldu\u011fu tespit edilen ve \u00f6l\u00fcmle burun buruna gelen gen\u00e7 adam, ge\u00e7irdi\u011fi bir operasyon sonras\u0131 t\u00fcm\u00f6rden kurtuldu ve ya\u015fam sava\u015f\u0131n\u0131 kazand\u0131., \u2018Doktorlar bana o d\u00f6nem \u00e7ok \u015fansl\u0131 oldu\u011fumu s\u00f6yledi. O andan itibaren benim i\u00e7in ya\u015fam ve \u00f6l\u00fcm aras\u0131ndaki \u00e7izgi belli belirsiz hale geldi. Arkada\u015flar\u0131m ge\u00e7mi\u015fimden \u00f6t\u00fcr\u00fc bana zaten \u2018ya\u015fayan zombi\u2019 diyorlard\u0131\u2019 diyor, Genest. \r\n\r\n,Ameliyattan sonra \u00f6l\u00fcm d\u00fc\u015f\u00fcncesine tak\u0131nt\u0131l\u0131 hale gelen Genest, araba y\u0131kayarak ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor ve sokaklarda ya\u015f\u0131yordu. ,Sonra ilk d\u00f6vmesini koluna yapt\u0131rd\u0131. Ve d\u00f6vme tutkusu devam etti. Ta ki v\u00fccudunda bo\u015f bir yer kalmayana kadar. ,Bu sayede freak show\u2019larda i\u015f bulmaya ba\u015flad\u0131. 2011 y\u0131l\u0131nda, Lady Gaga\u2019n\u0131n stilisti onu Paris\u2019te bir defileye \u00e7\u0131kmas\u0131 i\u00e7in ikna etti. Ve Lady Gaga\u2019n\u0131n \u2018Born This Way\u2019 klibi geldi. Jay Z\u2019nin Rocawear markas\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fc oldu. Vogue dergisinde foto\u011fraflar\u0131 yay\u0131nland\u0131. ,Genest, \u015fov d\u00fcnyas\u0131 i\u00e7inde kabul g\u00f6rse de, g\u00fcndelik hayat\u0131nda pek \u00e7ok ki\u015finin bak\u0131\u015flar\u0131na ve ele\u015ftirilerine maruz kal\u0131yor. Ancak halinden \u00e7ok memnun oldu\u011funu ve d\u00f6vmelerinden pi\u015fmanl\u0131k duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131 her f\u0131rsatta dile getiriyor.