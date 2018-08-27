1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme

O maa\u015flar yeniden d\u00fczenleniyor...,B\u00fcy\u00fck m\u00fcjde geldi!,1 Eyl\u00fcl'den itibaren ge\u00e7erli olacak...,Ya\u015fl\u0131 ayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in daha \u00f6nce hane i\u00e7indeki fert ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen gelire bak\u0131l\u0131rken, yeni d\u00fczenlemeyle sadece 65 ya\u015f\u0131ndaki \u015fah\u0131s ve e\u015finin gelirine bak\u0131lacak. Y\u00fczde 70 ve \u00fczeri engelli raporu bulunan 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f ki\u015filerin ayl\u0131klar\u0131n\u0131n 650 liraya y\u00fckseltilebilmesi i\u00e7in ise eskiden oldu\u011fu gibi \u201chane i\u00e7indeki ki\u015fi ba\u015f\u0131na gelire\u201d bak\u0131lacak. ,Konuyla ilgili d\u00fczenleme 19 A\u011fustos\u2019ta Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan y\u00f6netmelikle hayata ge\u00e7irildi.,1 Eyl\u00fcl\u2019den itibaren 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ya\u015fl\u0131 ayl\u0131\u011f\u0131 543.27 TL\u2019ye y\u00fckseltilecek ve \u00fc\u00e7 ay yerine ayl\u0131kolarak \u00f6denmeye ba\u015flayacak,Habert\u00fcrk'ten Ahmet K\u0131van\u00e7 yaz\u0131s\u0131na g\u00f6re \u00fc\u00e7 ayda bir \u00f6denen engelli ayl\u0131klar\u0131 gelecek aydan itibaren hesaplara ayl\u0131k yat\u0131r\u0131lacak.,Eyl\u00fcl ay\u0131nda, y\u00fczde 40-69 aras\u0131 engelli raporu bulunanlara 433.68 TL, y\u00fczde 70 ve \u00fcst\u00fc engelli raporu bulunanlara da 650.52 TL \u00f6denecek.\r\n\r\n,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131, 65 ya\u015f \u00fcst\u00fcndeki engelliler i\u00e7in \u00f6nemli bir d\u00fczenleme yapt\u0131.\r\n,65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f muhta\u00e7 ki\u015filere ya\u015fl\u0131 ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131rken, hane i\u00e7indeki ki\u015fi ba\u015f\u0131na gelirin net asgari \u00fccretin 3\u2019te 1\u2019inden az olmas\u0131 ko\u015fulu aran\u0131yordu.,O\u011flu ve \u00e7ocuklar\u0131yla ya\u015fayan bir ki\u015finin geliri hesaplan\u0131rken, hanenin toplam gelir ve serveti hanedeki ki\u015fi say\u0131s\u0131na b\u00f6l\u00fcn\u00fcyordu. \u00c7ocuklardan biri i\u015fe girdi\u011finde veya evlendi\u011finde ki\u015fi ba\u015f\u0131na gelir artt\u0131\u011f\u0131nda 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kesilmesi s\u00f6z konusu olabiliyordu.,Yeni d\u00fczenlemeyle, sadece 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanacak ki\u015fi ile varsa onun e\u015finin gelir ve servetine bak\u0131lacak. ,\u0130kisinin ki\u015fi ba\u015f\u0131na ayl\u0131k geliri 483 liran\u0131n alt\u0131nda ise ayl\u0131k ba\u011flanacak. \u00c7ocuklar\u0131 ve torunlar\u0131n\u0131n gelirleri, hesaplamaya dahil edilmeyecek.,\u00d6nceki uygulamada, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 almakta olan bir ki\u015fi y\u00fczde 70 ve \u00fczeri engelli raporu ald\u0131\u011f\u0131nda, ya\u015fl\u0131 ayl\u0131\u011f\u0131 \u201cBa\u015fkas\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131 olmaks\u0131z\u0131n hayat\u0131n\u0131 devam ettiremeyecek derecede engelli ayl\u0131\u011f\u0131na\u201d d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcl\u00fcyordu. Bu da \u015fu anki rakam \u00fczerinden ayl\u0131\u011f\u0131n 543.27 liradan 650.52 liraya y\u00fckseltilmesi anlam\u0131na geliyordu.\r\n\r\n,Y\u00fczde 70 ve \u00fczeri engeli bulunan ya\u015fl\u0131lar, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar i\u00e7in getirilen ki\u015fi ba\u015f\u0131na gelir kolayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda b\u0131rak\u0131ld\u0131. Bir ki\u015fi hem 65 ya\u015f \u00fczerinde, hem de y\u00fczde 70 ve \u00fczerinde engelli ise eskiden oldu\u011fu gibi hane i\u00e7indeki ki\u015fi ba\u015f\u0131na gelir ko\u015fuluna bak\u0131lacak. Sadece e\u015fi ve kendisinin gelirleri 483 liran\u0131n alt\u0131nda kalsa bile birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ocuklar\u0131 hesaba kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ki\u015fi ba\u015f\u0131na geliri 483 liray\u0131 a\u015fanlar 650.52 lira yerine 543.27 lira ayl\u0131k alacaklar.\r\n\r\n,Y\u00fczde 40-69 engelli raporuna sahip ki\u015filer ise 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurduklar\u0131nda 433.68 liral\u0131k engelli ayl\u0131\u011f\u0131 yerine 543.27 lira \u201cya\u015fl\u0131\u201d ayl\u0131\u011f\u0131 almaya ba\u015flayacak.\r\n\r\n,65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmadan \u00f6nce y\u00fczde 40-69 aras\u0131 engelli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanm\u0131\u015f olanlar, ayl\u0131klar\u0131 herhangi bir sebeple durdurulmu\u015f veya kesilmi\u015fse, 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurduktan sonra tekrar y\u00fczde 40-69 engelli raporu ile ayl\u0131k ba\u015fvurusunda bulunabilecekler.\r\n\r\n, Depo, arsa, arazi, tarlan\u0131n rayi\u00e7 bedelinin 240\u2019ta biri ve getirilerinin toplam\u0131.\r\n\r\n- Binek arac\u0131n\u0131n rayi\u00e7 bedelinin 120\u2019de biri.\r\n\r\n- Hanenin banka mevduat\u0131 gibi menkul serveti i\u00e7in faiz oran\u0131na g\u00f6re hesaplanacak ayl\u0131k getirisinin iki kat\u0131 tutar\u0131.\r\n\r\n- Vergi indiriminden faydalan\u0131larak al\u0131nan engelli ad\u0131na kay\u0131tl\u0131 arac\u0131n vergisiz tutar\u0131n\u0131n 120\u2019de biri,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 ve engelli ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131n bir y\u0131l boyunca ayl\u0131klar\u0131n\u0131 almamalar\u0131 durumunda ayl\u0131klar\u0131 kesiliyordu. Y\u00f6netmelik de\u011fi\u015fikli\u011fiyle bu s\u00fcre 10 aya indirildi. On ay boyunca bankaya yat\u0131r\u0131lan 65 ya\u015f ve engelli ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 almayanlar\u0131n \u00f6demeleri durdurulacak.\r\n\r\n,Engelli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131rken, ayl\u0131\u011fa hak kazanma durumlar\u0131 uygun olanl