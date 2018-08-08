1 Eylül'de zamlı ödenecek

\u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,2022 say\u0131l\u0131 kanun uyar\u0131nca, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019ndan ( SGK) herhangi bir gelir veya ayl\u0131k almayan ve bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmayan 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na, devlet ayl\u0131k ba\u011fl\u0131yor. Kamuoyunda \u201c65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131\u201d veya \u201c\u00fc\u00e7 ayl\u0131k\u201d olarak bilinen \u00f6demeler, bug\u00fcne kadar \u00fc\u00e7 ayda bir yap\u0131l\u0131yordu. ,Habert\u00fcrk'ten Ahmet K\u0131van\u00e7'\u0131n haberine g\u00f6re Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n 4 Haziran\u2019da verdi\u011fi m\u00fcjde \u00e7er\u00e7evesinde, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 \u00f6demeleri 1 Eyl\u00fcl\u2019den itibaren 3 ayda bir yerine, her ay \u00f6denmeye ba\u015flanacak.,Ay ba\u015f\u0131ndan itibaren zaml\u0131 \u00f6denecek,Temmuz ay\u0131nda memur maa\u015f katsay\u0131s\u0131 y\u00fczde 8.65 oran\u0131nda art\u0131r\u0131ld\u0131. Buna ba\u011fl\u0131 olarak, haziranda 500 liraya \u00e7\u0131kart\u0131lm\u0131\u015f olan 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 1 Eyl\u00fcl\u2019den itibaren 543 lira olarak \u00f6denecek.,Binlerce ki\u015fiye m\u00fcjde geldi!, Buna g\u00f6re, ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen ortalama ayl\u0131k gelir tutar\u0131 asgari \u00fccretin ayl\u0131k net tutar\u0131n\u0131n 3\u2019te 1\u2019inden az olan ki\u015filere 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanabiliyor. 2018 y\u0131l\u0131 itibar\u0131yla hane i\u00e7inde ki\u015fi ba\u015f\u0131na ayl\u0131k geliri 483 liran\u0131n alt\u0131nda olanlar, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131ndan yararlanabiliyor. Bu tutar\u0131 a\u015fanlara 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 \u00f6denmez.,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131, may\u0131s ay\u0131nda yap\u0131lan yasal d\u00fczenlemeyle 1 Haziran 2018 tarihinden ge\u00e7erli olmak \u00fczere 266 liradan 500 liraya y\u00fckseltilmi\u015fti. Ayl\u0131klar, memur maa\u015f katsay\u0131s\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak her alt\u0131 ayda bir art\u0131yor.,\u00c7ocuklar\u0131yla veya torunlar\u0131yla birlikte ya\u015fayan ya\u015fl\u0131lar\u0131n geliri hesaplan\u0131rken, daha \u00f6nce, t\u00fcm hane halk\u0131 dikkate al\u0131n\u0131yordu. ,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131rken, ya\u015f tespitinde, do\u011fum tarihinde yap\u0131lm\u0131\u015f d\u00fczeltmeler dikkate al\u0131nm\u0131yor. ,65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131, sosyal g\u00fcvencesi olmayan, herhangi bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmayan, e\u015finden, anne \u2013 babas\u0131ndan dul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131 almayan muhta\u00e7 ki\u015filere \u00f6deniyor. Muhta\u00e7l\u0131k durumunun tespitinde her ne nam alt\u0131nda olursa olsun kendisine ve e\u015fine ait her t\u00fcrl\u00fc gelirler toplam\u0131 esas al\u0131n\u0131yor.,Bu nedenle, mahkeme karar\u0131yla ya\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fct\u00fclm\u00fc\u015f olanlar, 65 ya\u015f al\u0131\u011f\u0131ndan yararlanamaz. Bunlar, ya\u015f d\u00fczeltmeden \u00f6nceki kay\u0131tlar\u0131na g\u00f6re 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurduklar\u0131 tarihte ayl\u0131k ba\u011flatabilirler.,Devlet, 65 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f muhta\u00e7, g\u00fc\u00e7s\u00fcz ve kimsesiz 618 bin vatanda\u015f\u0131na ayl\u0131k \u00f6d\u00fcyor. 1 Eyl\u00fcl\u2019den itibaren 543 liraya y\u00fckselecek ayl\u0131k \u00fczerinden, 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda y\u0131lda 4 milyar lira \u00f6deme yap\u0131lacak.,Aile fertlerinden biri i\u015fe girerse, \u00e7ocuklardan biri evlenirse 65 ya\u015f ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kesilmesi s\u00f6z konusu olabiliyordu. Ge\u00e7en sene bu konuda ya\u015fl\u0131lar lehine d\u00fczenleme yap\u0131ld\u0131. Art\u0131k gelir testinde sadece 65 ya\u015f \u00fcst\u00fcndeki ki\u015fi ile varsa e\u015finin gelirleri dikkate al\u0131n\u0131yor.