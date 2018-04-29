1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Yakalandılar...

1 May\u0131s'\u0131 kana bulayacaklard\u0131! Yakaland\u0131lar...,Adana'da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e\u2019a y\u00f6nelik operasyonda 10 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,\u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, 1 May\u0131s\u2019ta eylem aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7inde olabilecekleri de\u011ferlendirilen DEA\u015e mensuplar\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,\u015e\u00fcphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon d\u00fczenleyen ekipler, 4'\u00fc T\u00fcrk, 6's\u0131 Suriyeli olmak \u00fczere 10 \u015f\u00fcpheliyi yakalad\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak Adana Adli T\u0131p Biriminde sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilen zanl\u0131lar, daha sonra \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,