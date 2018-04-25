10 bin kişi sabah namazını kılıp yürüyüşe geçti

10 bin ki\u015fi sabah namaz\u0131n\u0131 k\u0131l\u0131p y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe ge\u00e7ti,Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131, Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Gen\u00e7lik ve Spor Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u0130zcilik Federasyonu organizasyonunda d\u00fczenlenen '57'nci Alay Vefa Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc'ne kat\u0131lanlar, ilk olarak Eceabat \u0130l\u00e7esi'ne ba\u011fl\u0131 Kocadere K\u00f6y\u00fc'nde kamp kurdu.,Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f \u00f6ncesinde kat\u0131l\u0131mc\u0131lara, Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak taraf\u0131ndan t\u00fcm\u00fc \u015fehit d\u00fc\u015fen 57'inci Alay askerlerinin son yeme\u011fi, k\u0131r\u0131k bu\u011fday \u00e7orbas\u0131 da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.,\u00c7orba da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak, "\u00c7anakkale, t\u00fcm d\u00fcnyaya T\u00fcrk\u00fcn g\u00fcc\u00fcn\u00fc g\u00f6sterdi\u011fi, \u00c7anakkale Ge\u00e7ilmez destan\u0131n\u0131n yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yerdir. ,Gen\u00e7lerimiz heyecanl\u0131, duygulu. Biz bu \u00fclkenin gen\u00e7lerine g\u00fcveniyoruz. B\u00fcy\u00fcyen ve geli\u015fen g\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye i\u00e7inde, gen\u00e7lerimizin her alanda yeti\u015fmesi i\u00e7in \u00e7aba sarf ediyoruz., O y\u00fczden de gen\u00e7lerimizi \u015fehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalar\u0131m\u0131zla, dedelerimizle gurur duyuyoruz dedi.,Ard\u0131ndan, 103 y\u0131l \u00f6nce \u015fehit d\u00fc\u015fen askerler gibi sabah namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131. Ard\u0131ndan Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak, \u00c7anakkale Valisi Orhan Tavl\u0131, \u00c7anakkale Sava\u015flar\u0131 Gelibolu Tarihi Alan Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Ka\u015fdemir ve \u00e7ok say\u0131da r\u00fctbeli askerin de yer ald\u0131\u011f\u0131 kat\u0131l\u0131mc\u0131lar, saat 06.00'y\u0131 g\u00f6sterdi\u011finde harekete ge\u00e7ti.,Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabah\u0131 d\u00fc\u015fman \u00e7\u0131karmas\u0131n\u0131 haber al\u0131nca, sava\u015flar\u0131n kahraman birli\u011fi 57'nci Alay\u0131 Conkbay\u0131r\u0131'na g\u00f6nderdi\u011fi ve "Size sava\u015fmay\u0131 de\u011fil, \u00f6lmeyi emrediyorum" s\u00f6zleriyle tarihe ge\u00e7en o g\u00fcnk\u00fc tarihi y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f, bir kez canland\u0131.,Atl\u0131 s\u00fcvari birliklerinin de yer ald\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 6 kilometrelik y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f, 1,5 saat sonra Conkbay\u0131r\u0131'nda sona erdi. \r\n\r\n,Gen\u00e7lik ve Spor Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u0130zcilik Federasyonu b\u00fcnyesindeki yakla\u015f\u0131k 5 bin izci, s\u0131rtlar\u0131nda 'Dedeci\u011fim ben geldim' yaz\u0131l\u0131 cepkenleriyle kilometreleri a\u015fman\u0131n gururunu ya\u015fad\u0131.,.