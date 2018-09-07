10 bin lirasını çaldıran dilenciden hırsızı bulana 2 bin TL ödül vaadi

Alanya il\u00e7esinde 10 y\u0131ld\u0131r dilenen ve ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 alan Mustafa Sezen, iki g\u00fcn \u00f6nce dolmu\u015fta c\u00fczdan\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131rd\u0131. ,Dolmu\u015ftan indi\u011finde c\u00fczdan\u0131n\u0131n yerinde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren Sezen hemen karakola gitti. \u0130\u00e7inde ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 da dahil yakla\u015f\u0131k 10 bin lira bulunan c\u00fczdan\u0131n\u0131n kimli\u011fi belirsiz bir ki\u015fi taraf\u0131ndan al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Mustafa Sezen, olay\u0131 anlat\u0131rken g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. ,H\u0131rs\u0131za seslenip "Benimle birlikte mi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor" diyen Sezen, paras\u0131n\u0131n bulunmas\u0131n\u0131 sa\u011flayana 2 bin TL \u00f6d\u00fcl vaadinde bulundu. ,Sabah evden \u00e7\u0131k\u0131p dolmu\u015fa bindi\u011fini ve indi\u011finde ila\u00e7 almak i\u00e7in eczaneye gitti\u011fini s\u00f6yleyen Sezen, "Dolmu\u015ftan indim, hap alay\u0131m dedim bi bakt\u0131m ne c\u00fczdan var ne kimlik var, gitmi\u015f. Bulana 2 milyar liras\u0131n\u0131 verece\u011fim paran\u0131n. Benimle mi \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f, \u00fc\u00e7 ayl\u0131k maa\u015f param da vard\u0131" dedi. \r\n,Sezen, "Param\u0131 bulan zaman\u0131nda almayaym\u0131\u015f cebimden, cebimden \u00e7ekmi\u015f param\u0131. Cebimde saklayaca\u011f\u0131m tabii. Allah b\u00fcy\u00fck, benim han\u0131m\u0131m diyor ki o h\u0131rs\u0131z g\u00f6t\u00fcr\u00fcp bir yerde kesmemi\u015f diyor. ,Dolmu\u015f paras\u0131n\u0131 elden ald\u0131m sabah gelirken ben. Benim buralarda para dilenmeme yaz\u0131k de\u011fil mi. G\u00fcnde ancak 6 saat \u00e7al\u0131\u015fabiliyorum" diye konu\u015ftu. \r\nMustafa Sezen, daha sonra Alanya sokaklar\u0131nda dilenmeye devam etti.