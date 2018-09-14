10 bin metrede 'hayat kurtaran' müdahale

Ankara Atat\u00fcrk E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde 27 g\u00fcn s\u00fcren kemoterapinin ard\u0131ndan e\u015fi Seher \u00c7elik ile memleketlerine d\u00f6nmek \u00fczere Erzurum u\u00e7a\u011f\u0131na binen Faik \u00c7elik (65), havaland\u0131ktan yakla\u015f\u0131k 30 dakika sonra aniden fenala\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Seher \u00c7elik, bilin\u00e7 kayb\u0131 ya\u015fayan e\u015finin durumunu fark edince kabin ekibinden ve yolculardan yard\u0131m istedi.\r\n\r\n,U\u00e7akta bulunan ve kentteki "2018 Y\u0131l\u0131 Verimlilik Uygulamalar\u0131 Bilgilendirme Toplant\u0131s\u0131"na kat\u0131lmay\u0131 planlayan Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 Kamu Hastaneleri Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Murat Alper ile beraberindeki biri daire ba\u015fkan\u0131 iki doktor ve bir hem\u015fire, \u00c7elik'e ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131.\r\n\r\n,Yolculara yerlerinden kalkmamalar\u0131 uyar\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131ktan sonra gerekli t\u0131bbi m\u00fcdahalelerde bulunan uzmanlar, rahat nefes almas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131klar\u0131 \u00c7elik'in bilincinin tekrar yerine gelmesini sa\u011flad\u0131.\r\n\r\n,Uzman hekimlerin yapt\u0131\u011f\u0131 m\u00fcdahale ile yerden 10 bin metre y\u00fcksekte yeniden \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nen \u00c7elik, Erzurum Havaliman\u0131'nda bekletilen ambulansla g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc B\u00f6lge E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'nde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Kamu Hastaneleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri Daire Ba\u015fkan\u0131 Dr. P\u0131nar Ko\u00e7atakan, u\u00e7akta fenala\u015fan \u00c7elik'e ilk m\u00fcdahaleyi kendisinin ve uzman doktor Cihan D\u00f6\u011fer ile hem\u015fire Mevlaniye Karsl\u0131'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Kanser hastas\u0131 \u00c7elik'in tedavisi sonras\u0131 memleketine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frendiklerini aktaran Ko\u00e7atakan, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Hastam\u0131zda u\u00e7u\u015f s\u0131ras\u0131nda aniden bilin\u00e7 kayb\u0131 ve bay\u0131lma meydana geldi. Ekip olarak hemen m\u00fcdahale ettik. Damar yolu a\u00e7\u0131ld\u0131 ve gerekli m\u00fcdahaleden sonra hasta kendine geldi. Hasta, u\u00e7ak piste indikten sonra 112 Acil ekipleri taraf\u0131ndan hastaneye h\u0131zl\u0131 \u015fekilde g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. E\u015fi o anda her hasta yak\u0131n\u0131 gibi kendini \u00e7ok \u00e7aresiz hissediyordu muhtemelen. Bizim m\u00fcdahalemizden sonra kendisi de rahatlad\u0131. Hasta da bilincini kaybedip kusma durumu s\u00f6z konusu oldu\u011funda tabii ki aspire etme durumu s\u00f6z konusu olabilirdi. O s\u0131rada u\u00e7akta solunum ve kalp durmas\u0131 meydana gelebilirdi. Ger\u00e7ekten \u00e7ok ciddi hastal\u0131\u011f\u0131 olan biriydi ama en az\u0131ndan hastaneye yeti\u015ftirebildik. Sa\u011fl\u0131k camias\u0131 olarak her zaman g\u00f6reve haz\u0131r\u0131z."\r\n\r\n,Ko\u00e7atakan, doktor, hem\u015fire ve sa\u011fl\u0131k memuru ba\u015fta olmak \u00fczere herkesin ilk yard\u0131m ve hizmet i\u00e7i e\u011fitimlere kat\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulayarak, b\u00f6ylesi durumda \u00e7aresiz kalmama ve ilk m\u00fcdahaleyi yapman\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu, saniyeler i\u00e7inde bir insan\u0131n hayat\u0131n\u0131n kurtar\u0131labilece\u011fini bildirdi.\r\n\r\n,\r\nFaik \u00c7elik, Ankara'daki tedavisinin ard\u0131ndan u\u00e7akla Erzurum'a geldikleri s\u0131rada aniden ba\u015f\u0131n\u0131n d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve terlemenin etkisiyle bilin\u00e7 kayb\u0131 ya\u015fayarak kendinden ge\u00e7ti\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nKendisine m\u00fcdahale eden ki\u015fileri hat\u0131rlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00c7elik, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Herkes ba\u015f\u0131mdayd\u0131 ama kimlerin oldu\u011funu bilmiyordum. Birisinin 'hem\u015fireyim' dedi\u011fini hat\u0131rl\u0131yorum. 'Biz doktoruz' dediklerini de duydum. Nas\u0131l bir m\u00fcdahale yap\u0131ld\u0131, bilmiyorum. Kendime geldi\u011fimde bir bakt\u0131m ki elime serum tak\u0131lm\u0131\u015f, ondan bile haberim olmad\u0131. Normalde serum tak\u0131l\u0131rken ac\u0131 duyard\u0131m. Sonra e\u015fim nabz\u0131m\u0131n durdu\u011funu bana s\u00f6yledi. Benim hayat\u0131m\u0131 kurtaran m\u00fcdahale oldu. Allah beni e\u015fime ve \u00e7ocuklar\u0131ma ba\u011f\u0131\u015flad\u0131. Allah, yard\u0131mc\u0131 olanlardan ve m\u00fcdahale edenlerden raz\u0131 olsun. M\u00fcdahalede bulunanlar\u0131n Kamu Hastaneleri Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc ve ekibi oldu\u011funu sonradan \u00f6\u011frendim. Kim olduklar\u0131n\u0131 da bilmiyordum. Ayn\u0131 u\u00e7a\u011fa denk geldik, ne g\u00fczel."\r\n\r\n"O AN KALB\u0130M SIKI\u015eTI"\r\n\r\nSeher \u00c7elik de u\u00e7akta ba\u015f\u0131 d\u00f6nen e\u015finin kolunu tutarak nabz\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, "E\u015fimin nabz\u0131 atm\u0131yordu. Y\u00fcz\u00fc sarard\u0131 ve dudaklar\u0131 morard\u0131. 'Yeti\u015fin, gidiyor' diye ba\u011f\u0131rd\u0131m. U\u00e7aktaki doktor ve di\u011fer