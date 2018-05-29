10 dakikada dönüştüğü şeye çok şaşıracaksınız!

\u015eimdi bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye dikkatle bak\u0131n. Sadece 10 dakika i\u00e7inde bak\u0131n neye d\u00f6n\u00fc\u015fecek?\r\n,Portatif evler her ge\u00e7en g\u00fcn yeni bir boyut atl\u0131yor. Son y\u0131llarda teknoloji inan\u0131lmaz h\u0131zlarda geli\u015fiyor. , Bundan 100 y\u0131l \u00f6ncesinde evini yan\u0131nda ta\u015f\u0131yacaks\u0131n\u0131z, \u00fcstelik istedi\u011fin zaman toplayabileceksiniz deselerdi kim inan\u0131rd\u0131?\r\n\r\n,G\u00fcn\u00fcm\u00fczde bile inanmas\u0131 g\u00fc\u00e7 olan bu teknoloji ger\u00e7ek oldu. T\u0131r\u0131n arkas\u0131na koyabildi\u011finiz bir konteyn\u0131r olarak ta\u015f\u0131nabilen ev, istedi\u011finiz noktaya geldikten sonra yaln\u0131zca tek bit tu\u015fla a\u00e7\u0131l\u0131yor ve ev halini al\u0131yor.\r\n\r\n,Yak\u0131n gelecekte bu portatif binalar\u0131, evler, ofisler, klinikler, d\u00fckkanlar, sergiler, restoranlar ve hatta okullar olarak kullanabilece\u011fiz.\r\n\r\n,Eskiden imkans\u0131z olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir\u00e7ok \u015feyi bug\u00fcn normal kar\u015f\u0131layabiliyoruz.,Kurulum i\u00e7in hi\u00e7bir i\u015f\u00e7ilik gerektirmeyenbu binalar\u0131, 10 dakikadan k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde kendili\u011finden a\u00e7\u0131l\u0131yor ve yakla\u015f\u0131k 64 metrekarelik l\u00fcks bir binaya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n\r\n,Bunu yapmak i\u00e7in i\u00e7 duvarlar\u0131 hareket ettirmenin yeterli oldu\u011funu belirten \u015firket yetkilileri, g\u00fcne\u015f panelleri sayesinde g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011fu her yerde elektrik g\u00fcc\u00fcne ula\u015fabiliyor.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 129.000 dolardan ba\u015flayan portatif binalar\u0131n gelecekte b\u00fcy\u00fck ta\u015f beton y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131ndan \u00e7ok daha yayg\u0131n olmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,\u015eimdi yap\u0131n\u0131n nas\u0131l eve d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve evden nas\u0131l kapal\u0131 bir kutu haline geldi\u011fine yak\u0131ndan bakal\u0131m!\r\n\r\n,,Mobilya ve ekipmanlar\u0131 depolamak i\u00e7in 20 metrekarelik bir alan sunan bina, istenildi\u011fi gibi yeniden dizayn edilebiliyor.\r\n\r\n