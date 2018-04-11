.,10 Nisan reytingleri belli oldu\r\n,Mehmed Bir Cihan Fatihi, E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz, Kad\u0131n dizisi ve Ufak Tefek Cinayetler 10 Nisan Sal\u0131 reyting sonu\u00e7lar\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele etti. ,Yeni haftan\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n merakla beklendi\u011fi reytinglerde g\u00fcn\u00fcn kazananlar\u0131 ise sabah saatlerinde duyuruldu.,Peki, sal\u0131 g\u00fcn\u00fc reyting s\u0131ralamas\u0131 nas\u0131l \u015fekillendi ve 10 Nisan total reyting sonu\u00e7lar\u0131nda hangi projeler \u00f6n s\u0131ralarda yer ald\u0131?,\u0130\u015fte 10 nisan sal\u0131 g\u00fcn\u00fc reyting sonu\u00e7lar\u0131,Mehmed Bir Cihan Fatihi h\u00fcsrana u\u011frad\u0131. Kulislerde bitecek mi iddialar\u0131 dolan\u0131yor.