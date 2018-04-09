10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında hayatını kaybetti

Sar\u0131hac\u0131l\u0131 Mahallesi E-88 Karayolu \u00fczerinde okul servisinden inerek yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mek isteyen \u00d6mer Faruk Dursun'a, s\u00fcratli geldi\u011fi belirtilen ve s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn ad\u0131 belirlenemeyen 33 EBA 26 plakal\u0131 hafriyat kamyonu \u00e7arpt\u0131.,S\u00fcr\u00fcc\u00fc arac\u0131 b\u0131rak\u0131p ka\u00e7arken, \u00d6mer Faruk olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. ,Ac\u0131 haberi alan \u00e7ocu\u011fun yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irdi.,Ayn\u0131 b\u00f6lgede h\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131na uymayan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler nedeniyle bir\u00e7ok kaza meydana geldi\u011fini belirten mahalle sakinleri, \u00f6nlem al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in yetkililere tepki g\u00f6sterdi. ,Mahalle sakinleri, oturma eylemi yaparak yolu ula\u015f\u0131ma kapatt\u0131. ,Jandarman\u0131n ikna \u00e7abalar\u0131 sonucu yol yakla\u015f\u0131k 2 saat sonra ula\u015f\u0131ma yeniden a\u00e7\u0131ld\u0131.,Jandarma ka\u00e7an kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Mahalle ayakland\u0131, yolu kapad\u0131lar! \r\n