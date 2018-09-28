10 yaşındaki çocuk tabanca ile babaannesini vurdu

Babas\u0131 M.D. (49) hakk\u0131nda ise 'ruhsats\u0131z tabanca bulundurmak ve tabancay\u0131 muhafaza etmemek' su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Olay, d\u00fcn saat 17.00 s\u0131ralar\u0131nda Ta\u015fpazar Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. R.D., evde babas\u0131 M.D.'ye ait oyuncak sand\u0131\u011f\u0131 tabancayla oynamaya ba\u015flad\u0131. ,Aile fertlerinin \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ambulansla Aksaray E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan Ummahan D., doktorlar\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalesine ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Cesedi otopsi i\u00e7in Ankara Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan R.D., pedagog g\u00f6zetiminde ifadesi al\u0131nmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. R.D. daha sonra sosyal hizmetler yurduna yerle\u015ftirildi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re teti\u011fe dokunmas\u0131 sonucu ate\u015f alan tabancadan \u00e7\u0131kan 2 kur\u015fun, kar\u015f\u0131s\u0131nda oturan babaannesi Ummahan D.'nin ba\u015f\u0131na ve \u00e7enesine isabet etti. Yaralanan Ummahan D., kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Babas\u0131 M.D. (49) hakk\u0131nda ise 'ruhsats\u0131z tabanca bulundurmak ve tabancay\u0131 muhafaza etmemek' su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Aksaray'da, evde oyuncak sand\u0131\u011f\u0131 babas\u0131na ait tabancayla oynarken teti\u011fe dokununca, kar\u015f\u0131s\u0131nda oturan babaannesi Ummahan D.'yi (89) ba\u015f\u0131ndan vurup \u00f6ld\u00fcren R.D.(10)., devlet korumas\u0131 alt\u0131na al\u0131narak sosyal hizmetler yurduna yerle\u015ftirildi.