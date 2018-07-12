10 yıl sonra bulup ağaca bağladılar, sonrası korkunç...

\u015eoka u\u011fratan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, maskeli bir adam ceza i\u00e7in 80 k\u0131rba\u00e7 vuruyor.\r\n,\u0130ran'da y\u0131llar \u00f6nce alkoll\u00fc i\u00e7ki i\u00e7en 25 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7, \u015fehir meydan\u0131nda bir a\u011faca ba\u011fland\u0131.,\u0130ran medyas\u0131nda yay\u0131mlanan foto\u011fraflarda kimli\u011fi sadece "M R" olarak a\u00e7\u0131klanan bir ki\u015fi, \u00fclkenin do\u011fusundaki Ka\u015fmar kentinde k\u0131rba\u00e7lan\u0131rken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Savc\u0131lar zanl\u0131n\u0131n \u0130ran takvimine g\u00f6re 1385 y\u0131l\u0131nda (Mart 2006-Mart 2007) y\u0131l\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ertesi y\u0131l kendisine ceza verildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,2014'te 6 \u0130ranl\u0131, Pharrel Williams'\u0131n "Happy" adl\u0131 \u015fark\u0131s\u0131yla dans ettikleri video nedeniyle hapis ve 91 k\u0131rba\u00e7 caz\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,Cezan\u0131n uygulanmas\u0131n\u0131n neden 10 y\u0131l boyunca geciktirildi\u011fi net olarak bilinmiyor. Ancak \u0130ran kaynaklar\u0131 cezan\u0131n 18 ya\u015f\u0131na kadar uygulanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, sonra da zanl\u0131n\u0131n ele ge\u00e7irilemedi\u011fini belirtiyor.,Gen\u00e7 Gazeteciler Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn internet sitesinde, Ka\u015fmar Savc\u0131s\u0131'n\u0131n M R'nin, \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma sonucu 17 ya\u015f\u0131ndaki bir \u00e7ocu\u011fun \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bir d\u00fc\u011f\u00fcnde alkol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. M R'n\u0131n cinayete kar\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.,Uluslararas\u0131 Af \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn Ortado\u011fu ve Kuzey Afrika Direkt\u00f6r\u00fc Philip Luther, "Bu davada olanlar \u015foke edici ve \u0130ran makamlar\u0131n\u0131n \u00e7arp\u0131k \u00f6nceliklerini g\u00f6steren deh\u015fet verici \u00f6rneklerden bir di\u011feri. Ya\u015f\u0131 ne olursa olsun hi\u00e7 kimse k\u0131rba\u00e7lanmamal\u0131 ve alkol ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bir \u00e7ocu\u011fun 80 k\u0131rba\u00e7 ceza almas\u0131 inan\u0131lmaz bir durum" dedi.,Uluslararas\u0131 Af \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn Ortado\u011fu ve Kuzey Afrika Direkt\u00f6r\u00fc Philip Luther Luther ise \u0130ran'\u0131n bedene zarar veren t\u00fcm cezalar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nLuther ayr\u0131ca, Vatanda\u015fl\u0131k ve Siyasi Haklar\u0131n Korunmas\u0131na dair Uluuslararas\u0131 Antla\u015fmaya taraf olan \u0130ran'\u0131n, i\u015fkence ve di\u011fer insanl\u0131k d\u0131\u015f\u0131 cezaland\u0131rmalar\u0131 yasaklamas\u0131n\u0131n yasal zorunluluk oldu\u011funu vurgulad\u0131.,Foto\u011fraflarda, bir a\u011faca ba\u011flanan M R'nin \u00fcnformal\u0131 ve maskeli bir adam taraf\u0131ndan k\u0131rba\u00e7lanmas\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. K\u00fc\u00e7\u00fck bir kalabal\u0131k da uzaktan izliyor.