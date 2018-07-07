10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Ye\u015fim B\u00fcber, e\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 teknede g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Market al\u0131\u015fveri\u015fi i\u00e7in bota binerek k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131kan oyuncu, botun motoru \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131nca k\u00fcreklere as\u0131lmak zorunda kald\u0131.,G\u00f6r\u00fcnt\u00fc y\u00f6netmeni e\u015fi Mehmet Aks\u0131n\u2019la 10 y\u0131ld\u0131r teknede ya\u015fayan oyuncu Ye\u015fim B\u00fcber, erzak almak i\u00e7in karaya indi.,Cadde'den Umut \u00dcnver'in haberine g\u00f6re, ikiz \u00e7ocuklar\u0131 Can Yunus ve Nehir\u2019i teknede b\u0131rakan oyuncu, k\u00fcrek \u00e7ekerek k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131.,Marketten al\u0131\u015fveri\u015f yapan B\u00fcber, bu kez motoru \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131p gitmek istese de, ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131. K\u00fcreklere as\u0131lan oyuncunun, zorland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zden ka\u00e7mad\u0131.\r\n\r\n,B\u00fcber daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 bir a\u00e7\u0131klamada, hayat\u0131yla ilgili \u015f\u00f6yle konu\u015fmu\u015ftu:\r\n\r\n"Hep hayalimizdi teknede ya\u015famak, yolda olmak. Bu, bir \u015fekilde bize dayat\u0131lan bi\u00e7im ve s\u0131n\u0131rlara nanik yapmak belki de. Evi kapat\u0131p tekneye ta\u015f\u0131nal\u0131 sekiz y\u0131l oldu. \u0130stedi\u011fim an demirimi al\u0131p gidebilme imkan\u0131 ger\u00e7ek bir \u00f6zg\u00fcrl\u00fck benim i\u00e7in.\r\n\r\nVe her yerde yolcu hissetmek mekan ve zaman alg\u0131m\u0131 \u00e7ok de\u011fi\u015ftirdi. Zorunluluktan uzak, sahici bir se\u00e7im her an ve her yer. Bu duyguyu \u00e7ok seviyorum"\r\n\r\nB\u00fcber, Aynal\u0131 Tahir\u2019, \u2018K\u0131r\u0131k Ayna\u2019, \u2018B\u0131cak S\u0131rt\u0131\u2019, \u2018Serseri A\u015f\u0131klar\u2019 gibi dizilerin yan\u0131 s\u0131ra \u2018Barda\u2019, \u2018Kaybolan Y\u0131llar\u2019 ve Sadri Al\u0131\u015f\u0131k \u00d6d\u00fclleri\u2019nde \u2018En \u0130yi Yard\u0131mc\u0131 Kad\u0131n Oyuncu\u2019 \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc ald\u0131\u011f\u0131 \u2018\u0130n\u015faat\u2019 gibi sinema filmlerinde rol alm\u0131\u015ft\u0131.