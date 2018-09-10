100 bin gence 10 bin lira müjdesi!

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n 100 g\u00fcnl\u00fck eylem plan\u0131nda a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 maddelerden birisi hayata ge\u00e7iyor...,100 bin gence 10 bin liral\u0131k destek geliyor!,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 100 g\u00fcnl\u00fck icraat program\u0131 kapsam\u0131nda bili\u015fim sekt\u00f6r\u00fcnde 'Mesleki E\u011fitimde Kupon Sistemi' i\u00e7in talep toplama s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. ,Gen\u00e7lere, ba\u015fta bili\u015fim olmak \u00fczere gelece\u011fin mesleklerini \u00f6\u011frenmek i\u00e7in e\u011fitim verilecek. , Gen\u00e7lerin har\u00e7l\u0131klar\u0131 ile genel sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131, i\u015f kazas\u0131 meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sigorta primleri de \u00f6denecek.,H\u00fck\u00fcmet, 2023'e kadar kamuda 100 bin bili\u015fimci istihdam etmeyi hedeflerken; siber g\u00fcvenlik, bulut bili\u015fim, oyun geli\u015ftirme, kodlama gibi alanlarda niteliklerini geli\u015ftirmek isteyen gen\u00e7ler 10 bin liral\u0131k kupondan yararlanabilecek. ,E\u011fitim g\u00f6recek gen\u00e7lere devlet 10 bin lira kupon verecek. ,Bu y\u00f6ntemle bili\u015fim sekt\u00f6r\u00fcndeki mesleklerde gen\u00e7lerin akredite edilmi\u015f mesleki e\u011fitim sa\u011flay\u0131c\u0131lar\u0131ndan kendilerine uygun zaman ve \u015fartlarda esnek bir \u015fekilde e\u011fitim almalar\u0131 sa\u011flanacak. ,E\u011fitim g\u00f6renlere cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 da verilecek. E\u011fitim sonras\u0131 gen\u00e7ler i\u015fe yerle\u015ftirilecek. (Sabah),E\u011fitimleri \u00f6zel kurumlar verecek ve e\u011fitimin i\u00e7eri\u011fini i\u015fverenler belirleyecek.,Gen\u00e7ler bu kuponlar\u0131 kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri \u015fartlarda e\u011fitim alabilecek.