100 bin imzada yeni gelişme! Kim ne kadar imzaya ulaştı?

100 bin imza ile cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olmak isteyenler i\u00e7in s\u00fcre bu ak\u015fam sona eriyor. ,\u0130yi Parti lideri Meral Ak\u015fener ile SP lideri Temel Karamollao\u011flu daha \u00f6nce 100 bin rakam\u0131n\u0131 ge\u00e7mi\u015fti. ,Vatan Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek de bug\u00fcn 100 bin imzay\u0131 a\u015ft\u0131. ,\u0130\u015fte imzalarda son durum\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde aday adaylar\u0131na imza verme s\u00fcresi bug\u00fcn saat 20.00'de doluyor.,Do\u011fu Perin\u00e7ek: 109 bin 990\r\n,Meral Ak\u015fener: 247 bin 623\r\n\r\n,Temel Karamollao\u011flu: 161 bin 342\r\n\r\n,Vecdet \u00d6z: 2 bin 545\r\n