100 günde şahlanış

Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin göreve geldikten sonraki “ilk 100 günlük hedefi”ni düzenlenen eylem planı toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 proje âdeta yeni dönemi ateşleyici gücü olacaktır. Bu projeleri hazırlarken mevcut bütçe kaynakları ile yürütülebilmesine özellikle dikkat ettik” dedi.
Bakanlıkların 100 günde atacağı adımlar özetle şunlar: