100 günde yüzler gülecek

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019nin hayata ge\u00e7mesiyle icraatlar h\u0131zlan\u0131yor. Bakanl\u0131klar, 100 g\u00fcnl\u00fck d\u00f6nemi de kapsayacak \u015fekilde y\u0131l sonuna kadar atacaklar\u0131 k\u0131sa d\u00f6nem ad\u0131mlarla birlikte \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131racak., Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ilk Bakanlar Toplant\u0131s\u0131nda g\u00fcndeme gelen b\u00fct\u00fcn Bakanl\u0131klar\u0131n 100 g\u00fcnl\u00fck eylem plan\u0131na ili\u015fkin detaylar da g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yor. Yeni d\u00f6nemin ilk icraatlar\u0131ndan baz\u0131lar\u0131 \u015funlar:,\u00a5 Daha \u00f6ncesinde bu y\u0131l i\u00e7erisinde kurulaca\u011f\u0131 ifade edilen T\u00fcrkiye Uzay Ajans\u0131 ile ilgili de ad\u0131mlar\u0131n at\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,\u00a5 e-Devlet kap\u0131s\u0131n\u0131n daha etkin ve verimli kullan\u0131lmas\u0131 i\u00e7in kullan\u0131c\u0131 odakl\u0131 ve katma de\u011feri y\u00fcksek hizmetlerin e-Devlet\u2019e eklenmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar h\u0131zlanacak. 2018 sonunda t\u00fcm hizmetlerin e-Devlet Kap\u0131s\u0131\u2019ndan sunulmas\u0131 planlan\u0131yor.,\u00a5 Mill\u00ee e-Posta Sistemi konusunda da \u00e7al\u0131\u015fmalara h\u0131z verilmesi bekleniyor. Sistemin t\u00fcm kamu kurumlar\u0131m\u0131zda 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde kullan\u0131labilir h\u00e2le getirilmesi planlan\u0131yor.,\u00a5 Y\u0131l sonunda bitirilece\u011fi a\u00e7\u0131klanan K\u00fc\u00e7\u00fck \u00c7aml\u0131ca TV-Radyo kulesinde \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrd\u00fcr\u00fclecek. \u0130n\u015faatta h\u00e2len elektronik aletlerin yerle\u015ftirilme i\u015fleminin devam etti\u011fi bildirildi.,\u00a5 \u00dc\u00e7 Katl\u0131 B\u00fcy\u00fck \u0130stanbul T\u00fcneli\u2019nde ihale s\u00fcre\u00e7leri y\u0131l bitmeden ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc havaliman\u0131n\u0131n ilk etab\u0131 29 Ekim\u2019de hedeflendi\u011fi gibi hizmete sokulacak.,\u00a5 Gen\u00e7 i\u015fsizli\u011fi \u00f6nlemek ve ana\u00e7 hayvan \u00fcretimini artt\u0131rmak ad\u0131na Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i Projesi kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edecek.,\u00a5 Gelecek d\u00f6nemde 8,5 milyon hektar alanda arazi toplula\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamlanacak.,\u00a5 Millet bah\u00e7eleri ve millet k\u0131raathaneleri projelerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flanacak.,\u00a5 Hayvan haklar\u0131yla ilgili kanun tasar\u0131s\u0131 \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015f\u0131lacak.,\u00a5 Kamuda kadrolu i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131yla ilgili y\u00f6netmelik tamamland\u0131, \u00e7\u0131kar\u0131lacak.,\u00a5 Her y\u0131l 81 ildeki \u00fcniversitelerin 18-25 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki \u00f6\u011frencileri ilk defa sigortal\u0131 yap\u0131lacak.,\u00a5 Emeklilere iki bayramda bin lira ikramiye verilmesi devam edecek.,\u00a5 \u00c7ocuk teslimi i\u015flemleri, icra yoluyla yap\u0131lmaktan \u00e7\u0131kar\u0131lacak.,\u00a5 Turizm b\u00f6lgelerindeki sekt\u00f6r ve d\u0131\u015f\u0131ndaki temsilcilerle b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131 kapsayacak yeni kampanyan\u0131n ad\u0131mlar\u0131 at\u0131lacak.,\u00a5 Topkap\u0131 Saray\u0131nda s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmekte olan 25 farkl\u0131 restorasyon bu d\u00f6nem bitirilecek. Sur-i Sultani\u2019yi de i\u00e7ine alacak \u015fekilde, tarihi yar\u0131mada en \u00f6nemli k\u00fclt\u00fcr merkezi h\u00e2line getirilecek.,\u00a5 Acil servislerde, hasta kar\u015f\u0131lama elemanlar\u0131 olacak ve vale hizmetleri verilecek.,\u00a5 T\u00fcrkiye Genom Projesi kapsam\u0131nda ki\u015fiye dayal\u0131 t\u0131p uygulamalar\u0131 geli\u015ftirilecek. Bu kapsamda Ulusal Genom Ara\u015ft\u0131rma Geli\u015ftirme Merkezi (Aziz Sancar Ara\u015ft\u0131rma Geli\u015ftirme Merkezi) altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flanacak.,\u00a5 Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Hul\u00fbsi Akar\u2019\u0131n ajandas\u0131ndaki en \u00f6ncelikli konu olan bedelli askerlik uygulamas\u0131n\u0131n ekim ay\u0131 i\u00e7erisinde \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.,\u00a5 \u00d6zellikle \u0130ran, Rusya ve T\u00fcrkiye\u2019nin inisiyatifi ile Suriye\u2019deki gerilimi d\u00fc\u015f\u00fcrmek amac\u0131yla olu\u015fturulan Astana g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri s\u00fcrecinde aktif rol oynanacak. \u00d6te yandan Cenevre s\u00fcrecinde de somut sonu\u00e7lar al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in katk\u0131lar s\u00fcrecek.,\u00a5 Yine 100 g\u00fcn i\u00e7erisinde Suriye\u2019de ter\u00f6rden temizlenen b\u00f6lgelere Suriyeli m\u00fcltecilerin geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc konusunda giri\u015fimlerde bulunulacak.,\u00a5 OHAL son bulacak ancak ter\u00f6rle m\u00fccadelede bir bo\u015fluk olu\u015fmamas\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlanan ve \u00f6nceki g\u00fcn TBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunulan yasa teklifinin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmesi bekleniyor.,\u00a5 Ekonomi kurmaylar\u0131 kur ve faiz bask\u0131s\u0131yla m\u00fccadeleye yo\u011funla\u015facak.\r\n\u00a5 Yeni Orta Vadeli Program (OVP) en k\u0131sa s\u00fcrede a\u00e7\u0131klanacak ve 2019 b\u00fct\u00e7esi haz\u0131rlanacak. Bu, Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n ilk b\u00fct\u00e7esi olacak.\r\n\u00a5 Esnaf ve sanatk\u00e2r\u0131n stratejik plan\u0131 yenilenerek 2018-2023 y\u0131llar\u0131n\u0131 kapsayacak yeni bir strateji belgesi ve eylem plan\u0131 haz\u0131rlanacak. Bu hedefe ili