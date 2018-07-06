100 üründen 29’u uygunsuz

2018 Ocak-Mart d\u00f6neminde yap\u0131lan bu denetimler, her 100 \u00fcr\u00fcnden 29\u2019unun uygunsuz oldu\u011funu g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. , Uygunsuz bulunan 4 bin 294 \u00fcr\u00fcnden, 865\u2019ine uygunsuzluklar\u0131n\u0131n giderilmesi i\u00e7in ek s\u00fcre verildi. ,Tespit edilen ayk\u0131r\u0131l\u0131klar sonucunda Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan toplamda 2 milyon 835 bin lira para cezas\u0131 kesildi. \r\nBunun yan\u0131 s\u0131ra 177 farkl\u0131 \u00fcr\u00fcn\u00fcn teste g\u00f6nderildi\u011fi ve g\u00fcvensiz bulunan 90 farkl\u0131 marka\/model hakk\u0131nda da idari yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 al\u0131narak piyasadan toplat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan toplatma karar\u0131 al\u0131nan 90 \u00fcr\u00fcnden 5\u2019i bas\u0131n\u00e7l\u0131 ekipmanlar, 59\u2019u elektrikli ekipmanlar, 1\u2019i enerji verimlili\u011fi, 13\u2019\u00fc gaz yakan cihazlar, 11\u2019i makineler, 1\u2019i ise otomotiv \u00fcr\u00fcn grubunda bulunuyor. ,Uygunsuzluk oran\u0131n\u0131n en y\u00fcksek olan \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131n\u0131n y\u00fczde 51 ile asans\u00f6rler oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\nAsans\u00f6rler en \u00e7ok idari para cezas\u0131 uygulanan \u00fcr\u00fcn grubu olurken \u00fcreticilere 1 milyon 259 bin lira ceza kesildi.