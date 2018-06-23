1000 TL onların hesaplarına yatacak

Bu haber o kesimi fena h\u00e2lde sevindirecek,Emeklilere ikramiye m\u00fcjdesinin ard\u0131ndan bir g\u00fczel haber daha geldi...\r\n\r\n,Bir m\u00fcjde de onlara, 1000 TL hesaplar\u0131na yatacak\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 12.3 milyon emeklinin y\u00fcz\u00fc bayram ikramiyesi ile g\u00fcld\u00fc. SSK, Ba\u011f-Kur ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri ilk bayram ikramiyelerini bu ay Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi ald\u0131.\r\n\r\n,Bir ikramiye \u00f6demesi de Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde yap\u0131lacak. Emeklilerin hesab\u0131na A\u011fustos'ta biner lira ikramiye daha yat\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri de\u011fil, bundan b\u00f6yle emekli olacaklar\u0131 da kaps\u0131yor.\r\n\r\n,Emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar, ikramiye hakk\u0131 da elde etmi\u015f olacak.Emeklilik tarihini izleyen d\u00f6nemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacak.\r\n\r\n,\u0130lk ikramiye 7-8 Haziran'da \u00f6dendi. Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu, daha \u00e7ok ki\u015finin ikramiyeden yararlanmas\u0131 i\u00e7in, emeklilik ba\u015fvurusu yap\u0131p maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyen ki\u015filerin i\u015flemlerini h\u0131zla tamamlad\u0131.\r\n,\r\n100 bin yeni emekli b\u00f6ylece bayram \u00f6ncesinde bin liral\u0131k ikramiyeyi ald\u0131. Bu ki\u015filer bundan sonra \u00f6denecek ikramiyeleri de alacak.\r\n\r\n,Yani 7 Haziran'dan sonra, 17 A\u011fustos'a kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki Kurban Bayram\u0131'nda ilk ikramiyelerini alacak.\r\n\r\n,Memurlar\u0131n, emeklilerin Temmuz zamm\u0131 i\u00e7in geri say\u0131m ba\u015flad\u0131. Zam oran\u0131 3 Temmuz'da enflasyon oranlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla belli olacak.\r\n\r\n,\u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyon, SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinin zam oran\u0131n\u0131 g\u00f6sterecek.\r\n\r\n,Memurlar ve memur emeklilerinin de y\u00fczde 3.5'lik toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ilaveten alaca\u011f\u0131 enflasyon fark\u0131, belli olacak. \u0130lk 6 ayl\u0131k enflasyonda y\u00fczde 4'\u00fc a\u015fan k\u0131s\u0131m, memurlar\u0131n ve memur emeklilerinin enflasyon fark\u0131 olacak.\r\n\r\n,\u00d6rne\u011fin; ilk 6 ayl\u0131k enflasyon y\u00fczde 7.27 \u00e7\u0131karsa, memurlara ve memur emeklilerine y\u00fczde 3.27 fark yans\u0131t\u0131lacak.