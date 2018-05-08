11 gün sonra kahreden haber geldi

Bundan 15 y\u0131l \u00f6nce bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 e\u015fiyle hastanede k\u0131yd\u0131\u011f\u0131 nikahla T\u00fcrkiye'de g\u00fcndeme oturan Nebahat K\u00f6se, amans\u0131z hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 hayata tutunamad\u0131.,Tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren K\u00f6se'nin cenazesi, i\u015flemlerinin ard\u0131ndan \u00f6nce Bah\u00e7eyaka Mahallesi'ndeki evine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,K\u00f6se'nin "Bu adam sevilmez mi?" diyerek 11 g\u00fcn \u00f6nce yeniden hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftirdi\u011fi eski e\u015fi Turan K\u00f6se, bir an bile cenazesinin ba\u015f\u0131ndan ayr\u0131lmad\u0131, taziyeleri kabul etti. ,Turan K\u00f6se'nin \u00f6nceki evlili\u011finden olan iki \u00e7ocu\u011funun da \u00fcvey annelerini yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131\u011f\u0131 evinin \u00f6n\u00fcnde dua okundu.\r\n,Nebahat K\u00f6se i\u00e7in Merkez Hasan Nurlu Camisi'nde cenaze namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131, helallik al\u0131nd\u0131.,11 g\u00fcn sonra kahreden haber geldi\r\n,.,"Onu Allah'tan ba\u015fka kimselere emanet edemem" diyerek \u00f6p\u00fcp koklad\u0131\u011f\u0131 e\u015finin tabutunu omuzlayan Turan K\u00f6se, Bah\u00e7eyaka Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 ak\u0131tt\u0131\u011f\u0131 topra\u011fa elleriyle b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,A\u011f\u0131r ceza mahkemesi katipli\u011finden emekli Nebahat K\u00f6se ile ticaretle u\u011fra\u015fan Turan K\u00f6se, 24 y\u0131ll\u0131k evliliklerini 15 y\u0131l \u00f6nce sonland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,2 \u00e7ocuk sahibi \u00e7ift, bo\u015fanm\u0131\u015f olmalar\u0131na ra\u011fmen birbirlerinden kopamam\u0131\u015f, Turan K\u00f6se'nin daha \u00f6nce akci\u011fer rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle ameliyat oldu\u011funda hastanede bir ay boyunca ba\u015f\u0131nda Nebahat K\u00f6se beklemi\u015fti. ,G\u00f6\u011fs\u00fcndeki farkl\u0131l\u0131klar \u00fczerinde 4 y\u0131l \u00f6nce gitti\u011fi hastanede meme kanseri te\u015fhisi konulan Nebahat K\u00f6se'ye de zor g\u00fcnlerinde eski e\u015fi Turan K\u00f6se sahip \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Hastanede resmi nikah k\u0131yarak hayatlar\u0131n\u0131 birle\u015ftiren \u00e7ift, bu en \u00f6zel anlar\u0131n\u0131 haberle\u015ftiren AA muhabirine te\u015fekk\u00fcr ederek birlikte \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131, bu g\u00fczelli\u011fi ikinci kez "evet" diyerek ta\u00e7land\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirmi\u015fti.