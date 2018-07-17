112 ekipleri kim olduğunu görünce şoke oldu!

Kaza, bug\u00fcn saat 09.00 s\u0131ralar\u0131nda, Hopa'da Sug\u00f6ren kav\u015fa\u011f\u0131 mevkiinde meydana geldi. ,Yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde tedaviye al\u0131nan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun ciddi oldu\u011fu belirtildi. Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Kazada, otomobilde s\u0131k\u0131\u015fan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, a\u011f\u0131r yaraland\u0131. \u00c7evredekilerin ihbar\u0131yla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi. Tu\u011fba Y\u0131ld\u0131r\u0131m, meslekta\u015flar\u0131n\u0131n ilk m\u00fcdahalesinden sonra ara\u00e7tan \u00e7\u0131kar\u0131larak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131, buradan da Rize E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne sevk edildi. \r\n\r\n,\u0130l\u00e7ede 112 Acil Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 Tu\u011fba Y\u0131ld\u0131r\u0131m y\u00f6netimindeki 08 AD 980 plakal\u0131 otomobil, iddiaya g\u00f6re, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon kontrol\u00fcn\u00fc yitirmesi sonucu \u00f6n\u00fcnde seyreden hafriyat kamyonuna \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n