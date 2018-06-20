13 adımda oy kullanma rehberi

Se\u00e7ime 4 g\u00fcn kald\u0131.... Se\u00e7menlerin oy verme g\u00fcn\u00fc dikkat etmesi gereken 13 \u00f6nemli nokta \u00f6zetle \u015f\u00f6yle: \r\n,\u2202 T\u00fcrkiye genelinde se\u00e7menler, saat 08.00-17.00 saatleri aras\u0131nda sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidecek. Ancak saat 17.00\u2019ye geldi\u011fi h\u00e2lde sand\u0131k ba\u015f\u0131nda oylar\u0131n\u0131 vermek \u00fczere bekleyen se\u00e7menler, ba\u015fkan taraf\u0131ndan say\u0131ld\u0131ktan sonra s\u0131ra ile oylar\u0131n\u0131 kullanacak.,\u2202 Se\u00e7menler, \u00fczerinde T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras\u0131 bulunan, kimli\u011fi teredd\u00fcts\u00fcz ortaya koyan, resimli, resm\u00ee nitelikteki belgelerden biriyle oy kullan\u0131labilecek.,\u2202 Se\u00e7menin nerede oy kullanaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steren se\u00e7men bilgi k\u00e2\u011f\u0131d\u0131n\u0131n getirilmesi zorunlu olmayacak.,\u2202 Sand\u0131k Kurulu g\u00f6revlisi, se\u00e7menin kimli\u011fini alarak listede ismini bulacak sonra birle\u015fik oy pusulas\u0131, zarf ve m\u00fchr\u00fc se\u00e7mene vererek kabinde oyunu kullanmas\u0131n\u0131 isteyecek.,\u2202 Cep telefonu, foto\u011fraf veya film makinesi gibi g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kaydedici veya haberle\u015fme sa\u011flay\u0131c\u0131 cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.,\u2202 Oy pusulas\u0131nda y\u0131rt\u0131k, i\u015faret veya yaz\u0131 olmamas\u0131na dikkat edilecek. Oy pusulas\u0131na bas\u0131lacak m\u00fch\u00fcr, tercih edilen alan\u0131n d\u0131\u015f\u0131na ta\u015f\u0131r\u0131lmayacak.,\u2202 Se\u00e7men, kapal\u0131 oy verme yerinden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmad\u0131k\u00e7a, hi\u00e7 kimse oraya giremeyecek.,\u2202 Se\u00e7men, cumhurba\u015fkan\u0131na ve milletvekillerine y\u00f6nelik tercihte bulunduklar\u0131 iki ayr\u0131 oy pusulas\u0131n\u0131 ayn\u0131 zarfa koyarak sand\u0131\u011fa atacak.,\u2202 Pusulada tercih edilen cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131, siyasi parti, ittifak veya ba\u011f\u0131ms\u0131z aday i\u00e7in ayr\u0131lan b\u00f6l\u00fcmden d\u0131\u015far\u0131 ta\u015f\u0131rmamak suretiyle \u2018\u2019TERC\u0130H\u2019\u2019 veya \u2018\u2019EVET\u2019\u2019 m\u00fchr\u00fc bas\u0131lmal\u0131.,\u2202 Oy pusulas\u0131na, \u2018\u2019TERC\u0130H\u2019\u2019 veya \u2018\u2019EVET\u2019\u2019 m\u00fchr\u00fc d\u0131\u015f\u0131nda, herhangi bir yerine imza at\u0131lmas\u0131 veya i\u015faret konulmas\u0131 h\u00e2linde oy ge\u00e7ersiz say\u0131lacak.,\u2202 Se\u00e7mene birle\u015fik oy pusulas\u0131 verildikten sonra hata veya ba\u015fka bir sebep ileri s\u00fcr\u00fclerek yeni bir birle\u015fik oy pusulas\u0131 verilmeyecek.,\u2202 Sand\u0131k, bu i\u015f ve i\u015flemler tamamland\u0131ktan sonra, oy verme yerinde haz\u0131r bulunanlar\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde, sand\u0131k kurulu ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lacak.,\u2202 \u00d6nce cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imine ait oy pusulalar\u0131n\u0131n say\u0131m ve d\u00f6k\u00fcm\u00fc yap\u0131lacak.