13 yıldır bu evi kimse satın almak istemiyor.

13 y\u0131ld\u0131r bu evi kimse sat\u0131n almak istemiyor., Nedeni ise ger\u00e7ekten inan\u0131lmaz.\r\n,\u0130ngiltere'nin Crosby b\u00f6lgesindeki 6 odal\u0131 bu ev d\u0131\u015far\u0131dan gayet normal g\u00f6r\u00fcnmesine ra\u011fmen 13 y\u0131ld\u0131r sat\u0131lam\u0131yor.\r\n,Gayet nezih bir mahallede olan ve fiyat\u0131 75 bin pound'a kadar d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olan evin al\u0131c\u0131 bulamamas\u0131n\u0131n sebebi ise i\u00e7i. ,Haberin devam\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemek i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n.,Evin i\u00e7ini g\u00f6ren a\u015f\u0131r\u0131 r\u00fck\u00fc\u015f dekorasyonundan ve kalabal\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan ka\u00e7\u0131yor. ,\u0130\u00e7erisi adeta bir antika d\u00fckkan\u0131n\u0131 and\u0131r\u0131yor. ,Gillian Wals ve kocas\u0131 30 y\u0131l boyunca bu evde mutlu bir \u015fekilde ya\u015fam\u0131\u015flar. Ancak evin g\u00f6z yoran dekorasyonu sat\u0131n almak isteyenleri evden uzakla\u015ft\u0131r\u0131yor. ,