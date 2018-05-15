130 yıl sonra bir ilk!

Sivas merkeze ba\u011fl\u0131, 66 haneli ve 700 n\u00fcfuslu Olukman k\u00f6y\u00fcnde 1888 y\u0131l\u0131nda Hac\u0131o\u011fullar\u0131\u2019ndan Rabiya ile Na\u00e7aro\u011fullar\u0131\u2019ndan Mehmet evlendi. ,O tarihten sonra, o d\u00f6nem Hac\u0131o\u011fullar\u0131 olarak bilinen bug\u00fcnk\u00fc G\u00f6k\u00e7e Ailesi\u2019nin evinden bir daha gelin \u00e7\u0131kmad\u0131. 110 y\u0131l boyunca ailenin evlenen fertlerinin hep erkek \u00e7ocuklar\u0131 oldu. Bu nedenle de evden bir daha gelin \u00e7\u0131kmad\u0131. Bu ilgin\u00e7 istatistik 1998 y\u0131l\u0131nda bozuldu.\r\n\r\n,Ayn\u0131 ailenin soyundan gelen \u00d6mer ile Meliha G\u00f6k\u00e7e \u00e7iftinin 1998 y\u0131l\u0131nda k\u0131zlar\u0131 Fadime d\u00fcnyaya geldi. Y\u0131llar sonra ilk kez bir k\u0131zlar\u0131 olan ailenin ayn\u0131 zaman da 3 de erkek \u00e7ocu\u011fu oldu. ,Ayn\u0131 k\u00f6yde ikamet eden H\u00fcseyin Gazi ile Fadime Susuz \u00e7ifti ise o\u011fullar\u0131 Celal Susuz i\u00e7in G\u00f6k\u00e7e Ailesi\u2019nin tek k\u0131zlar\u0131 Fadime\u2019ye talip oldu. Uzun s\u00fcren \u00e7abalardan sonra \u00d6mer ile Meliha G\u00f6k\u00e7e \u00e7ifti k\u0131zlar\u0131n\u0131n Celal Susuz ile evlenmesine raz\u0131 oldu. G\u00f6k\u00e7e Ailesi\u2019nin evinden 130 y\u0131l sonra, ilk defa bir k\u0131z gelin olarak \u00e7\u0131kt\u0131. Davul zurna e\u015fli\u011finde evden \u00e7\u0131kan Fadime G\u00f6k\u00e7e ile Celal Susuz\u2019un d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. Gen\u00e7 \u00e7iftin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc k\u00f6yde renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu.,Fadime G\u00f6k\u00e7e\u2019nin dedesi Gazi G\u00f6k\u00e7e (66) y\u0131llar sonra ilk kez gelin verdiklerini belirterek, "Dedemin k\u0131z\u0131 yok, babam\u0131n yok, a\u011fabeyimin yok, benim yok. Allah bu murad\u0131 torunda bah\u015fetti bize. Biz de r\u0131zam\u0131zla Allah\u2019\u0131n emriyle gelin olarak verdik. Allah mesut ve bahtiyar etsin. 130 y\u0131l sonra ilk kez k\u0131z vermi\u015f oluyoruz. K\u0131z almaya gidiyorduk. K\u00f6yl\u00fc bize diyordu ki \u2019Biz size ne k\u0131z\u0131 verelim ki, siz kimseye k\u0131z vermiyorsunuz\u2019 diyorlard\u0131. \u015eaka da olsa bunu \u00f6n\u00fcm\u00fcze koyuyorlard\u0131. Bundan da kurtulmu\u015f olduk. Bu 130 y\u0131l i\u00e7erisinde bizim Olukman k\u00f6y\u00fcnden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z k\u0131z say\u0131s\u0131 annem de dahil olmak \u00fczere 8" dedi. Damad\u0131n dedesi Halil \u0130brahim Susuz (65) ise "Ben Y\u00f6r\u00fck soyundan\u0131m. 130 y\u0131l olmu\u015f, k\u0131z\u0131n dedesinin evinden Allah\u2019\u0131n emriyle bir torununu ald\u0131m. Allah hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu etsin" ifadelerini kulland\u0131.,Gelinin babas\u0131 \u00d6mer G\u00f6k\u00e7e de \u00e7ok mutlu oldu\u011funu belirterek, "Y\u0131llard\u0131r bu evden gelin \u00e7\u0131km\u0131yor. \u0130lk defa benim \u00e7ocu\u011fum gelin olarak \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7ok mutlu ve huzurluyum. Babam\u0131n da k\u0131z karde\u015fi yoktu, benim de k\u0131z karde\u015fim yok. Dedemin babas\u0131n\u0131n k\u0131z karde\u015fi varm\u0131\u015f. 130 y\u0131l olmu\u015f o gelin gideli, ondan sonra bu zamana kadar ilk defa benim k\u0131z\u0131m gelin gitti" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Gelin Fadime G\u00f6k\u00e7e a\u00e7\u0131klama yapmazken, heyecanl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen damat Celal Susuz\u00ffise "Allah nasip etti. \u015eansl\u0131ym\u0131\u015f\u0131m. Herkese nasip olmaz. Allah\u2019a \u015f\u00fck\u00fcrler olsun. B\u00fct\u00fcn gen\u00e7lere Allah huzurlu bir aile nasip etsin" dedi.\r\n\r\n