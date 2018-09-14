14 Eylül Altın güne nasıl başladı? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?

Haftan\u0131n son g\u00fcn\u00fc olan bug\u00fcn alt\u0131n fiyatlar\u0131 ile ilgili ara\u015ft\u0131rmalar olduk\u00e7a h\u0131z kazanm\u0131\u015f durumda. ,K\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fczde dolar ve euronun aksine daha \u00e7ok benimsenmi\u015f bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olan alt\u0131n d\u00fcn Merkez Bankas\u0131'n\u0131n karar\u0131ndan etkilenerek d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fad\u0131., Bu durum kar\u015f\u0131s\u0131nda vatanda\u015flar rakamlara yeti\u015fmekte zorlad\u0131klar\u0131 i\u00e7in ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131lar. ,14 Eyl\u00fcl Cuma g\u00fcn\u00fc alt\u0131n fiyatlar\u0131 ne kadar? sorusu ise ku\u015fkusuz g\u00fcn\u00fcn en \u00e7ok arat\u0131lan konu ba\u015fl\u0131klar\u0131ndan biri. ,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 konusunda t\u00fcm son dakika geli\u015fmelerini her g\u00fcn oldu\u011fu gibi bug\u00fcn de sizler i\u00e7in haz\u0131rl\u0131yoruz. ,\u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar oldu? Gram alt\u0131n ne kadar? \u0130\u015fte t\u00fcm bu sorular\u0131n yan\u0131tlar\u0131...\r\n\r\n,Spot alt\u0131n, 14 Eyl\u00fcl saat 8:50 itibari ile uluslararas\u0131 piyasada 237,58 al\u0131c\u0131 buluyor. \r\n,D\u00fcn Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da 24 ayar k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n\u0131n gram\u0131 g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 1,33 azal\u0131\u015fla 240,7 liradan tamamlad\u0131. \r\n,\u00c7eyrek alt\u0131n gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 bug\u00fcn ne kadar? \r\n\u0130\u015fte 14 Eyl\u00fcl alt\u0131n fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,GRAM ALTIN\r\n239,56 TL\r\n240,07 TL\r\n\r\n,SPOT ALTIN TL\/GR\r\n237,58 TL\r\n237,62 TL\r\n\r\n,ALTIN\/ONS ($)\r\n1205,12\r\n1205,33\r\n\r\n,\u00c7EYREK ALTIN\r\n383,30 TL\r\n392,52 TL\r\n\r\n,CUMHUR\u0130YET ALTINI\r\n1580 TL\r\n1600 TL\r\n\r\n,YARIM ALTIN\r\n764 TL\r\n785 TL\r\n\r\n,22 AYAR B\u0130LEZ\u0130K GRAMI\r\n218,48 TL\r\n218,95 TL,.