15 aylık bebeğini öldürdü, söyledikleri kan dondurdu!

Adana\u2019da 15 ayl\u0131k bebe\u011fini \u00f6ld\u00fcren cani annenin verdi\u011fi cevap kan dondurdu. ,Olay, merkez \u00c7ukurova il\u00e7esi Fatih Mahallesi, 73047 sokakta meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re \u0130.K\u2019nin imam nikahl\u0131 e\u015fi olan A.Y. 15 ayl\u0131k bebe\u011fini d\u00f6verek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Daha sonra kendini ihbar etmesi \u00fczerine olay yerine gelen ekipler E.K. isimli bebe\u011fin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi., Detayl\u0131 inceleme yapan ekipler, bebe\u011fin v\u00fccudunda morluklar oldu\u011funu, bebe\u011fin darp edilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. \u00d6te yandan dini nikahl\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u0130.K.\u2019n\u0131n 3\u2019\u00fcnc\u00fc e\u015fi olan A.Y.\u2019ye \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131 ve kendine a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 evle ilgilenmedi\u011fi iddia edildi. A.Y.\u2019nin de bu gerek\u00e7eyle 15 ayl\u0131k bebe\u011fini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,Bebe\u011fini darp ederek \u00f6ld\u00fcren A.Y. kuca\u011f\u0131nda 15 g\u00fcnl\u00fck bebe\u011fiyle evden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada, bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n bebe\u011fini neden \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc sormas\u0131 \u00fczerine, \u201cCan\u0131m istedi. Psikolojim bozuk. Pi\u015fman\u0131m. E\u015fimin Allah belas\u0131n\u0131 versin\u201d diyerek cevap vermesi kan dondurdu.,15 ayl\u0131k bebek, otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere Adana Adli T\u0131p Kurumu Morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Anne A.Y. ise ruh sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bozuk oldu\u011fu ve cezai ehliyetinin belirlenmesi \u00fczere Adana Ruh ve Sinir Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\nOlayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.