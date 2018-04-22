15 CHP'li vekil istifa edip İYİ Parti'ye geçiyor

Se\u00e7imlerin 24 Haziran'a al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zlerin \u00e7evrildi\u011fi muhalefette s\u00fcrpriz bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,CHP, \u0130Y\u0130 Parti'ye y\u00f6nelik plan\u0131n\u0131 devreye soktu. CHP'den 15 milletvekili \u015fu s\u0131ralarda istifa ederek, se\u00e7imlere kat\u0131l\u0131p kat\u0131lmayaca\u011f\u0131 tart\u0131\u015f\u0131lan \u0130Y\u0130 Parti'ye kat\u0131l\u0131yor. B\u00f6ylece parlamentoda 5 milletvekili bulunan \u0130Y\u0130 Parti'nin vekil say\u0131s\u0131 20'ye \u00e7\u0131karken, partinin TBMM'de grup kurmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fc a\u00e7\u0131l\u0131yor,B\u00f6ylece, \u0130Y\u0130 Parti'nin 24 Haziran se\u00e7imlerine kat\u0131lmas\u0131nda engel kalmazken, Genel Ba\u015fkan Meral Ak\u015fener'in de 100 bin imza toplamadan Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olabilmesine de imkan tan\u0131nm\u0131\u015f olacak,Bu karar\u0131n CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile Ak\u015fener aras\u0131nda cumartesi \u0130stanbul'da ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fmede al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\nMilliyet