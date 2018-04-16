15 Nisan reytingleri belli oldu

Survivor 2018 adl\u0131 yar\u0131\u015fma program\u0131n\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Cumali ve Hakan'\u0131n ard\u0131ndan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc eleme aday\u0131 da ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Damla Can'\u0131n isminin belirlendi\u011fi gecede Berna'n\u0131n da Survivor'dan elendi\u011fi do\u011fruland\u0131.\r\n,G\u00fclse Birsel'in kaleminden \u00e7\u0131kan Jet Sosyete dizisinde ise e\u011flenceli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler dizini takip\u00e7ilerini g\u00fcld\u00fcrmeye devam etti.\r\n,Kanal D ekranlar\u0131n\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 dizisi \u00c7ocuklar Duymas\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle yine b\u00fcy\u00fck ilgili g\u00f6rd\u00fc. Haluk ve Meltem'in bar\u0131\u015f s\u00fcreci sonras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 durumlar ise dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.\r\n,Sava\u015f\u00e7\u0131 dizisinin son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyelerine g\u00f6z a\u00e7t\u0131rmamaya devam eden K\u0131l\u0131\u00e7 Timi bir kez daha ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonlara imza att\u0131.\r\n,\u0130\u015fte 15 Nisan reyting sonu\u00e7lar\u0131,.,15 Nisan reytingleri a\u00e7\u0131kland\u0131. Pazar gecesinin galibi kim oldu?