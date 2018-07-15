15 Temmuz gecesi yaşananlar fotoğraflara böyle yansıdı

15 Temmuz hain darbe giri\u015fiminin haf\u0131zalardan silinmemesi i\u00e7in T\u00fcrk milletinin destans\u0131 direni\u015fini konu alan foto\u011fraflar o gece \u0130hlas Haber Ajans\u0131 muhabirleri taraf\u0131ndan \u00e7ekildi.,\u0130hlas Haber Ajans\u0131, \u0130stanbul ve Ankara ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm yurtta hain kalk\u0131\u015fma giri\u015fimini ve sonras\u0131nda T\u00fcrk milletinin tanklar\u0131 ve meydanlar\u0131 teslim almas\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye ve d\u00fcnyadaki abonelerine servis etti.,O gece t\u00fcm T\u00fcrkiye`de \u0130hlas Haber Ajans\u0131 muhabir ve kameramanlar\u0131, a\u00e7\u0131lan ate\u015fler alt\u0131nda sahada g\u00f6revlerini yerine getirerek, darbe giri\u015fimini ve bu giri\u015fimin ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131kla sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131, vatanda\u015f\u0131n kahramanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyaya duyurdu.,\u0130\u015fte 15 Temmuz gecesi ya\u015fananlar...,.