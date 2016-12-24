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Ereğli'de narkotik operasyonu: 5 gözaltı
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15 Temmuz’u karlara kazıdı
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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan kamyon şoförü ve sanatçı Cihan Oral (35), FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini kardan heykellerle anlattı.
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