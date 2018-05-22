15 yaşındaki gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi!

ABD'de 15 ya\u015f\u0131ndaki bir gence 36,6 milyon dolar para cezas\u0131 verildi.,Cezan\u0131n sebebi ise \u00e7ok farkl\u0131...,Hakim John Olson, yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131nda 15 ya\u015f\u0131nda olan olan gence 19 bin 500 hektar ormanl\u0131k alan\u0131n yanmas\u0131na sebep olmas\u0131ndan dolay\u0131 36,6 milyon dolarl\u0131k para cezas\u0131 verilmesine h\u00fckmetti.\r\n\r\n,\u0130smi a\u00e7\u0131klanmayan gencin avukat\u0131 karar\u0131n "sa\u00e7mal\u0131k" oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,Para cezas\u0131n\u0131n 2000'de Ukrayna'dan ABD'ye gelen ailesinin de\u011fil, \u00e7ocu\u011fun sorumlulu\u011funda oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n,Mahkemeden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada gencin bu miktar\u0131 \u00f6demesinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131, bir \u00f6deme plan\u0131n\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.