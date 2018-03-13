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150 bin liraya aldığı 1988 model otomobile paha biçilemiyor

150 bin liraya aldığı 1988 model otomobile paha biçilemiyor
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Alparslan Tükel’e ait 1988 model otomobil, orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor. Yedek anahtarı ve stepnesi fabrikadan ilk çıktığı gibi duran 27 bin kilometredeki otomobil, saat gibi çalışıyor. Aracın sahibi olan Alparslan Tüksel, 31 yaşındaki otomobilini evladı gibi gördüğünü kaydederek, böyle bir otomobile sahip olmanın verdiği mutluluğu anlatacak kelime bulamadığını söyledi.

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