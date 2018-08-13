Devletten aldığı yardımla 16 yaşındaki çocuğuna korkunç bir son hazırlıyor

Altal Al\u0131r ise annesinin i\u011fne ile eroin ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kendilerine bakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6pten yatak al\u0131p onda yatt\u0131klar\u0131n\u0131, okula bile gitmedi\u011fini belirterek devletin kendilerine yard\u0131m etmesini istedi. Meral Al\u0131r'\u0131n, Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Ahlak B\u00fcro Amirli\u011fince daha \u00f6nce bir operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,.,12 ya\u015f\u0131ndaki Erdin\u00e7 Al\u0131r ise devletin kendisine verdi\u011fi 750 liraya annesinin eroin ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Babam\u0131z zaten evlendi gitti, bana yatan paray\u0131 da annem al\u0131yor. 4 tane karde\u015fim var a\u00e7l\u0131ktan \u00f6l\u00fcyorlar. Bizim \u00fcst\u00fcm\u00fcz ba\u015f\u0131m\u0131z y\u0131rt\u0131k kirli elbiselerle dola\u015f\u0131yoruz. Annemiz gidip o parayla eroin al\u0131yor. Annem eroin ald\u0131ktan sonra abimle beraber kullan\u0131yor karde\u015flerim de burada a\u00e7 susuz bekliyorlar. Annemin Allah bin belas\u0131n\u0131 versin" diye a\u011flad\u0131.\r\n\r\n,Devletten ald\u0131\u011f\u0131 yard\u0131mla 16 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011funu \u00f6yle bir \u015feye al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131 ki kan\u0131n\u0131z donacak!,\u00c7ocuklara bakan Babaanne Selma Al\u0131r, \u00e7ocuklar\u0131n annesinin uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu\u011funu en b\u00fcy\u00fck o\u011flunu da uyu\u015fturucuya al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, "\u00c7ocuklar\u0131n babas\u0131, annelerine b\u0131rak art\u0131k bu i\u015fleri i\u015fimize g\u00fcc\u00fcm\u00fcze bakal\u0131m dedi ama o eroini se\u00e7ti. Bu \u00e7ocuklar\u0131 \u00fcst\u00fcme att\u0131lar anne desen zaten ba\u011f\u0131ml\u0131, babalar\u0131 ise ba\u015fka biriyle evlendi \u00e7ekti gitti. Bu \u00e7ocuklar a\u00e7 ve susuz. Ben kar\u0131nlar\u0131n\u0131 doyurmak i\u00e7in dilenmeye gidiyorum. 16 ya\u015f\u0131ndaki torunum da annesinden al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in eroin kullan\u0131yor ve \u00e7ocuk g\u00f6z\u00fcm\u00fcn \u00f6n\u00fcnden eriyip gidiyor. Ben Allah r\u0131zas\u0131 i\u00e7in yetkililerden yard\u0131m bekliyorum. \u00c7ocuklardan biri devletten 750 lira yard\u0131m paras\u0131 al\u0131n\u0131yor ama anneleri ona da eroin al\u0131yor ve \u00e7ocuklara bakm\u0131yor. Ben korkuyorum di\u011fer \u00e7ocuklar\u0131 da al\u0131\u015ft\u0131racaklar" dedi.,Adana'da uyu\u015fturucu bata\u011f\u0131na d\u00fc\u015fen bir kad\u0131n, ailesinin oca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc. 18 y\u0131l \u00f6nce evlenen Fahri Al\u0131r ile Meral Al\u0131r \u00e7iftinin evlilikten Arda (16), Erdin\u00e7 (12), Altay ve Ali Al\u0131r ismini verdikleri 4 \u00e7ocu\u011fu oldu. Anne Meral Al\u0131r, zaman i\u00e7inde eroin kullanmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Adana'da eroin kulland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kocas\u0131 taraf\u0131ndan terk edilen bir kad\u0131n, kay\u0131n validesine b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 4 \u00e7ocu\u011fundan birine devlet taraf\u0131ndan verilen ayl\u0131k 750 lira yard\u0131m paras\u0131yla da eroin ald\u0131\u011f\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ise a\u00e7l\u0131k ve yoklukla m\u00fccadele etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Eroin kulland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in e\u015fi taraf\u0131ndan da terk edilen kad\u0131n\u0131n, 16 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flunu da eroin ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Kocas\u0131 e\u015finin eroini b\u0131rakmas\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele etti ancak ba\u015faramay\u0131nca yakla\u015f\u0131k 4 ay \u00f6nce Meral Al\u0131r'\u0131 terk edip ba\u015fka bir kad\u0131nla evlendi. Bu arada uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 anne de 4 \u00e7ocu\u011funu kay\u0131nvalidesi Selma Al\u0131r'a b\u0131rakarak ortal\u0131ktan kayboldu.\r\n\r\n,Sokaklarda ya\u015fayan Meral Al\u0131r'\u0131n uyu\u015fturucu bulmak i\u00e7in her yolu denedi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc. Ailenin ekonomik durumu olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Al\u0131r'\u0131n 12 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Erdin\u00e7 Al\u0131r'a devlet ayl\u0131k 750 TL sosyal yard\u0131m paras\u0131 veriyor. Ancak, devlet paray\u0131 annenin hesab\u0131na yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kad\u0131n, bu paray\u0131 al\u0131p eroine yat\u0131r\u0131yor. \u00c7ocuklar\u0131 kay\u0131nvalidesinin yan\u0131nda a\u00e7 ve susuz olan Al\u0131r, buna hi\u00e7 ald\u0131rmadan eroin al\u0131yor.\r\n\r\n,Adana'da ak\u0131lalmaz olay!