16 yaşındaki Zehra'nın feci ölümü!

Beller'in cenazesi ise otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere \u015eanl\u0131urfa Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,\u015eanl\u0131urfa'da sabah saatlerinde feci bir olay ya\u015fand\u0131.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, merkez Karak\u00f6pr\u00fc il\u00e7esinin Do\u011fukent Mahallesi'ndeki \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc katta bulunan evlerinin cam\u0131n\u0131 silen 16 ya\u015f\u0131ndaki Zehra Beller, dengesini kaybedince beton zemine d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, yapt\u0131klar\u0131 incelemede Beller'in hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n\r\n,Polis ekipleri, Beller'in yak\u0131nlar\u0131 ve \u00e7evredeki g\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131n\u0131 bilgisine ba\u015fvurmak \u00fczere polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n