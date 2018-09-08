17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Olay, ge\u00e7en Sal\u0131 gecesi Eski\u015fehir \u015eirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. ,B\u0131\u00e7akla a\u011f\u0131r yaralanan Yunus \u00c7olak, 112 ambulans\u0131yla Eski\u015fehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Burada tedaviye al\u0131nan \u00c7olak, polislere verdi\u011fi ilk ifadede kaza sonucu b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,Durumdan \u015f\u00fcphelenen Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eubesi ekipleri, Yunus \u00c7olak'\u0131n e\u015fi Semra \u00c7olak'\u0131 sorguya ald\u0131. Semra \u00c7olak polislere, evde e\u015fiyle tart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve eline ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 sallad\u0131\u011f\u0131nda e\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 itiraf etti. Semra \u00c7olak e\u015fiyle, evlenmeden \u00f6nce aileler aras\u0131nda olu\u015fan bir meseleyi tart\u0131\u015f\u0131rken elindeki b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 sallad\u0131\u011f\u0131n\u0131, b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n da e\u015finin kalbine isabet etti\u011fini, amac\u0131n\u0131n yaralamak olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00c7olak, yap\u0131lan sorgulamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi adliyede Sulh Ceza Hakimli\u011fince tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.,Hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nan Yunus \u00c7olak ise d\u00fcn sabah yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahaleye ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Sanayide bir elektrik\u00e7ide i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtilen Yunus \u00c7olak, topra\u011fa verildi.