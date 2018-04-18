17 Nisan reyting sonuçları açıklandı, bir dizi daha bitiyor

ABC puan t\u00fcr\u00fcnde zirvenin sahibi de\u011fi\u015fmedi. 25,66 share alan Kad\u0131n birinci olurken, 17,49 share alan EDHO ikinci oldu. Ufak Tefek Cinayetler 16,51 share ile \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.,Ba\u015frol\u00fcn\u00fc Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile \u00c7etin Tekindor'un payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. b\u00f6l\u00fcmde yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verildi. \r\n\r\n,Y\u00f6netmeni, senaristi ve bir\u00e7ok oyuncusu de\u011fi\u015fen dizinin yurt d\u0131\u015f\u0131 sat\u0131\u015flar\u0131 da hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 olu\u015fturmu\u015ftu,A\u00e7\u0131klanan reyting sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Mehmed Bir Cihan'\u0131n final yapaca\u011f\u0131 da netle\u015fti.,.,17 Nisan reyting sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Y\u00fcksek maliyetiyle dikkat \u00e7eken dizinin, ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden itibaren ald\u0131\u011f\u0131 reytingler kanal\u0131 memnun etmemi\u015fti.,Total puan t\u00fcr\u00fcnde 27,69 share alan Kad\u0131n dizisi birinci, 17,84 share alan EDHO ikinci, 16,18 share alan Kad\u0131n \u00d6zet \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oldu.,AB puan t\u00fcr\u00fcnde 25,53 share alan Kad\u0131n birinci s\u0131rada, 19,27 share alan Ufak Tefek Cinayetler ikinci s\u0131rada, 15,16 share alan EDHO \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.