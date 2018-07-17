17 Temmuz Altın Fiyatları | Çeyrek Altın az önce...

Alt\u0131n sahipleri dikkat! \u00c7eyrek az \u00f6nce...\r\n,Dolar endeksi ile dolar\/TL'deki yatay seyir paralelinde ons alt\u0131n ve gram alt\u0131n fiyatlar\u0131nda hareketlerin s\u0131n\u0131rl\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, 24 ayar k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n\u0131n gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131 190,60 lira oldu. \r\n,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131 d\u00fcn g\u00fcne 193,2 lira seviyesinden ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan en y\u00fcksek 194,6 ve en d\u00fc\u015f\u00fck 192,4 liray\u0131 g\u00f6r\u00fcrken, g\u00fcn\u00fc de y\u00fczde 0,3 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 193,2 liradan tamamlad\u0131. ,Bug\u00fcn ise 192,9-193,7 lira dar band\u0131nda hareket eden alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, y\u00fczde 0,07'lik art\u0131\u015fla 193,4 lira seviyelerinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 312 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.293 liradan sat\u0131l\u0131rken, 1.237-1.242 dolar dar band\u0131nda hareket eden alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 y\u00fczde 0,1 art\u0131\u015fla 1.242,3 dolardan al\u0131c\u0131 buluyor.,Uzmanlar, d\u00fcn \u00c7in'de ikinci \u00e7eyrek b\u00fcy\u00fcmesi, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin g\u00f6r\u00fc\u015fmesi, Uluslararas\u0131 Para Fonu'nun k\u00fcresel ekonomiye ili\u015fkin beklentilerini a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 rapor ve ticaret sava\u015f\u0131na ili\u015fkin geli\u015fmelerin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yo\u011fun bir g\u00fcn\u00fcn geride b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,T\u00fcm bu geli\u015fmelere kar\u015f\u0131n alt\u0131n fiyatlar\u0131nda sakin bir seyrin izlendi\u011fini belirten uzmanlar, "D\u00fcn dolar endeksinin bask\u0131 alt\u0131nda kalmas\u0131na kar\u015f\u0131 alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda hareketlerin s\u0131n\u0131rl\u0131 kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. ,Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 d\u00fcn 1.238-1.246 dolar band\u0131nda i\u015flem ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Dar bant aral\u0131\u011f\u0131 bize bu hafta alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin devam edece\u011finin i\u015faretini veriyor olabilir. ,E\u011fer alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 1.237 dolar seviyesini a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc k\u0131rarsa d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler 1.227 dolara kadar devam edebilir, ancak toparlanma iste\u011fi s\u00fcrerse y\u00fckseli\u015fler 1.257 dolara kadar s\u00fcrebilir." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Uzmanlar, alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda da ons alt\u0131n ve dolar\/TL'deki yatay seyre paralel hareketlerin izlendi\u011fini belirterek, "Bug\u00fcn g\u00fcne 193,3 liradan ba\u015flayan alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131n\u0131n 191,7-193,8 lira band\u0131nda i\u015flemler ger\u00e7ekle\u015ftirmesini bekliyoruz." \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulundu.