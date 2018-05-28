17 yaşındaki çocuk yaptıkları ile kan dondurdu

Olay, saat 05.00 s\u0131ralar\u0131nda, Fatih Mahallesi'ndeki 4 katl\u0131 apartmanda meydana geldi. ,Binan\u0131n 2'nci kat\u0131nda ailesiyle birlikte ya\u015fayan Mert Ali Do\u011fru, uyuyan annesi ve babas\u0131na tabancayla ate\u015f a\u00e7t\u0131. \r\n,Olayda babas\u0131n\u0131n tabancas\u0131n\u0131 kullanan gen\u00e7, daha sonra, binan\u0131n en \u00fcst kat\u0131na \u00e7\u0131karak ayn\u0131 silahla ya\u015fam\u0131na son verdi. ,Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi.\r\n,Binaya gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, yapt\u0131\u011f\u0131 kontrolde Mert Ali Do\u011fru'nun \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. A\u011f\u0131r yaral\u0131 Do\u011fru \u00e7ifti ise ambulansla Ayd\u0131n Atat\u00fcrk Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Suna ve Adem Do\u011fru, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.,.,Ayd\u0131n'da feci bir olay ger\u00e7ekle\u015fti.,17 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk deh\u015fet sa\u00e7t\u0131.