17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da \u00e7ocuk destek merkezinde kalan 17 ya\u015f\u0131ndaki gencin yurda yak\u0131n b\u00f6lgedeki yol kenar\u0131nda cans\u0131z bedeni bulundu.\r\n\r\n,Olay, \u00c7ukurova \u0130l\u00e7esi \u015eambayat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, 17 ya\u015f\u0131ndaki Deniz Munzur Altun, \u015eambayat \u00c7ocuk Destek Merkezi'nde kal\u0131yordu. Bug\u00fcn izinli oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Altun, yurda yak\u0131n bir b\u00f6lgede yol kenar\u0131nda arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fc bulundu. Arkada\u015flar\u0131 durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis sa\u011fl\u0131k ekibiyle olay yerine gelirken, sa\u011fl\u0131k ekipleri yapt\u0131\u011f\u0131 incelemeden \u015fahs\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi.\r\n\r\n,Olay yeri inceleme polisleri yapt\u0131\u011f\u0131 incelemeden Altun'un \u00e7evresinde 2 t\u00fcp \u00e7akmak doldurma gaz\u0131 buldu. Altun'un uyu\u015fturucu madde kullan\u0131rken \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcrken kesin \u00f6l\u00fcm nedeni adli t\u0131p birimindeki otopsisinin ard\u0131ndan belli olacak.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, Altun'un daha \u00f6nce 22 defa yurttan ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131na dair kayd\u0131 olurken, uyu\u015fturucu ve h\u0131rs\u0131zl\u0131k su\u00e7lar\u0131ndan poliste kayd\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n