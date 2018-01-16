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15 TEMMUZ
Ramazan
17 yaşındaki Göztepeli futbolcu yoğun bakımda
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Göztepe'de top koşturan 17 yaşındaki Yusuf Aklan, geçirdiği havale nedeniyle yoğun bakıma alındı. Genç futbolcunun hayati tehlikesi sürüyor.
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