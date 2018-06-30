17 yaşındaki kızı komşusuna çaya gitti! Bir daha dönmedi...

zmir\u2019in Karaba\u011flar il\u00e7esinde engelli annesi ve \u00fc\u00e7 karde\u015fi ile ya\u015fayan 17 ya\u015f\u0131ndaki Melisa G\u00f6ztepe\u2019den bir ayd\u0131r haber al\u0131nam\u0131yor.,Kaybolmas\u0131ndan birka\u00e7 g\u00fcn sonra k\u0131z\u0131n\u0131n kendisini arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten anne Ye\u015fim Kartepe, "Melisa beni arad\u0131 ve kom\u015fumun k\u0131z\u0131 S.A. ile onun e\u015fi \u00d6.A.\u2019dan \u015fikayet\u00e7i olmamam\u0131 isteyerek, \u2018Sak\u0131n polise gitme. S.A. ve \u00d6.A.\u2019dan \u015fikayet\u00e7i olma. Hayat\u0131m s\u00f6z konusu, ben gelece\u011fim\u2019 dedi. ,K\u0131z\u0131m daha sonra bir tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 aray\u0131p \u2018Bir abla ve a\u011fabey beni Mersin\u2019e g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Araba bozuldu. \u00c7ekici ile birlikte verdi\u011fim adrese gelir misin?\u2019 demi\u015f. , Annesinin ifadesine g\u00f6re en son kom\u015fusuna \u00e7ay i\u00e7mek i\u00e7in evden ayr\u0131lan gen\u00e7 k\u0131z kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.,Bir ay \u00f6nce kom\u015fular\u0131n\u0131n kendilerini \u00e7ay i\u00e7meye \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak kendisinin ak\u00fcl\u00fc sandalyesinin \u015farj\u0131 bitti\u011fi i\u00e7in gidemedi\u011fini belirten anne Kartepe, "Ben merdivenden inemeyince k\u0131z\u0131m tek ba\u015f\u0131na kom\u015fumuza gitti. Melisa, daha sonra kom\u015fumun Mersin\u2019den \u0130zmir\u2019e gelen k\u0131z\u0131 S.A. ile kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131. Nerede oldu\u011funu bilmiyorum. S.A. ile pazara gitmi\u015fler. Orada S.A.\u2019n\u0131n eski bir arkada\u015f\u0131 E.G. ile kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015flar. O \u015fah\u0131s k\u0131z\u0131m\u0131 ve S.A.\u2019y\u0131 eve b\u0131rakm\u0131\u015flar. Sonra da ortadan kaybolmu\u015flar. Kom\u015fum da nerede olduklar\u0131n\u0131 bilmedi\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.Sonra da bir daha sesini duymad\u0131m" diye konu\u015ftu.\r\n,Tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z bize ula\u015f\u0131p durumu anlatt\u0131 ve Melisa\u2019n\u0131n sesinin tedirgin geldi\u011fini s\u00f6yledi. Tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z verilen adrese gitti\u011finde ise kimseyi bulamam\u0131\u015f. Melisa daha sonra beni arad\u0131 ve S.A. ile onun e\u015fi \u00d6.A.\u2019dan \u015fikayet\u00e7i olmamam\u0131 isteyerek \u2018Sak\u0131n polise gitme. S.A. ve \u00d6.A.\u2019dan \u015fikayet\u00e7i olma. Hayat\u0131m s\u00f6z konusu, ben gelece\u011fim\u2019 dedi. Sonra da bir daha sesini duymad\u0131m. K\u0131z\u0131m \u015fu anda S.A., \u00d6.A. ve E.G.\u2019nin yan\u0131nda olmal\u0131" dedi.