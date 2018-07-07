17 yaşındaki Türk gencin müthiş başarısı

"Operat\u00f6r g\u00fcncellemeleriyle ilgili, ciddi bir sorundu. Bu sorunu payla\u015famayaca\u011f\u0131m \u00e7\u00fcnk\u00fc bu sorun hala d\u00fczeltilmedi. Apple bu sorunu Eyl\u00fcl veya Ekim ay\u0131 gibi d\u00fczeltecek. \u0130lerleyen zamanlarda neticeye bakaca\u011f\u0131z, bu sorunla ilgili onur listesine eklenip eklenmeyece\u011fim de belli de\u011fil.",Google\u2019\u0131n IOS uygulamalar\u0131yla ilgili de baz\u0131 sorunlar buldu\u011funu, bunlar\u0131 Google\u2019a iletti\u011fini anlatan Y\u0131lmaz, "\u00d6rne\u011fin y\u00f6nlendirmelerle ilgili. Apple, baz\u0131 \u015feyleri, geli\u015ftiricileri koymalar\u0131 gerekti\u011fini ve baz\u0131 kurallara uymalar\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor fakat baz\u0131 \u015feyleri atlad\u0131klar\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. ,Bunu Google\u2019a g\u00fcvenlik sorunu olarak ilettim. Yakla\u015f\u0131k 2-3 hafta bu sorunlar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck, kendilerine bilgileri verdim, ard\u0131ndan bu sorun d\u00fczeltildi. ,Son olarak Microsoft ile ilgili bir sorun buldum, ekip bu sorunu onaylad\u0131. Sorun y\u00f6nlendirmelerle ilgiliydi. Kodlamalar yap\u0131lmam\u0131\u015f, atlanm\u0131\u015f, bunlar\u0131 ben kendilerine ilettim. ,Sorunu d\u00fczelteceklerini s\u00f6ylediler ve yine IOS ile ilgili bir sorundu. Fakat bunun i\u00e7in herhangi bir listede yay\u0131nlamayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Yap\u0131lan g\u00fcncellemelerin ard\u0131ndan Microsoft g\u00fcvenlik ekibi bu sorunun d\u00fczeltilece\u011fini s\u00f6yledi" dedi.,Lise son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Yi\u011fitcan Y\u0131lmaz, daha \u00f6nce Apple\u2019\u0131n "Siri" uygulamas\u0131 ve yine Apple\u2019\u0131n web uygulamas\u0131yla ilgili g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131 bulmu\u015f ve \u015firketin onur listesine girmi\u015fti.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam eden ve \u00fcniversite s\u0131navlar\u0131na haz\u0131rlanan Yi\u011fitcan Y\u0131lmaz, Apple\u2019\u0131n bir g\u00fcvenlik sorununu daha buldu. Y\u0131lmaz, Apple\u2019\u0131n operat\u00f6r g\u00fcncellemeleriyle ilgili buldu\u011fu sorunu, \u015firketin Eyl\u00fcl ya da Ekim ay\u0131nda d\u00fczeltece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n